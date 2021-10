"Tiene que reformarse": López Obrador, en su quinto día de críticas a la UNAM

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “En la UNAM en los últimos tiempos parece que lo humano les era ajeno, no veían cómo estaban saqueando al país, y no generalizo desde luego”, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador en la quinta ocasión consecutiva que arremete contra la institución educativa de la Ciudad de México.

Al respecto, justificó su postura frente a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), argumentando que es muy importante el debate y señaló:

“Si así está la UNAM, imaginen cómo están otras universidades”, expresó con sorna.

En la conferencia mañanera, el mandatario reiteró que José Narro, exrector de la UNAM y exsecretario de Salud en el gobierno de Enrique Peña Nieto, ejerce mucha influencia en el reciento académico y se manifestó en contra de la manipulación y acarreo de los trabajadores y estudiantes universitarios.

“El doctor Narro, una gran influencia en la UNAM de años, delegado del PRI en Ecatepec, para lo mismo y sigue siendo muy influyente, años”, señaló.

Luego, dijo que su gobierno será respetuoso de la autonomía universitaria y seguirá impulsando la educación pública.

“La UNAM es una gran universidad, no han podido destruirla, es tan importante por su cuerpo académico, por sus investigadores. Aun con todos los cambios que se han llevado a cabo en los últimos tiempos en el periodo neoliberal, ahí está la UNAM, también por los jóvenes, los que llegan del CCH, que traen una muy buena formación en lo social, tienen un tronco común en los CCH todavía de los antiguos planes de estudio que se elaboraron cuando era don Pablo González Casanova, un gran rector, el responsable de impulsar este nivel medio superior de la UNAM, los CCH. Ahí se formaron grandes pedagogos como Manuel Pérez Rocha y como otros”, refirió AMLO.

Enseguida, explicó que en ese entonces la UNAM se fortaleció “mucho” y después fue tomada y se puso al servicio del régimen neoliberal.

“Se coptó a académicos que se convirtieron en ideólogos del neoliberalismo, sobre todo en el gobierno de Salinas, y ya no se tocaron los grandes y graves problemas nacionales en la UNAM”, aseguró el presidente López Obrador.

Por ello, planteó la necesidad de “reformar” a la UNAM.

“Entonces, eso es lo que nosotros planteamos, de que tiene que reformarse la universidad, porque incluso se salvó, porque querían cobrar cuotas, querían privatizar”.

“Nosotros vamos a seguir apoyando a la UNAM, nunca van a faltarle los recursos a las universidades públicas en general”, aseveró.

El mandatario consideró que la educación es básica y no se debe utilizar como instrumento y medio para mediatizar.

De nuevo contra la UNAM

Enseguida, arremetió contra la UNAM de nueva cuenta.

“La educación tiene que ser un factor para la libertad, para el ejercicio de los derechos de los ciudadanos, la toma de consciencia y sobre todo para la solidaridad, para la fraternidad, para que el que estudia ponga sus conocimientos, una vez que termina una carrera, al servicio de la sociedad”, dijo y remató:

“Lo que es el lema de la Universidad de la Ciudad de México, que la fundó precisamente Manuel Pérez Rocha, y el lema es: ‘Nada humano me es ajeno’, y en la UNAM en los últimos tiempos parece que lo humano les era ajeno, no veían cómo estaban saqueando al país, y no generalizo desde luego”, aseguró López Obrador.