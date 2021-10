Triana llama “Chagoleón legislativo” a Fernández Noroña y ambos riñen en comparecencia de Bartlett (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En medio de la comparecencia del titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, en la Cámara de Diputados, los diputados Gerardo Fernández Noroña, del PT, y Jorge Triana, del PAN, tuvieron fuerte altercado verbal que estuvo a punto de terminar en golpes.

Según el legislador panista, Fernández Noroña bajó de la tribuna, se dirigió a donde se encontraba, lo encaró, y le dijo, literal: “Chingas a tu puta madre, si me vuelves a injuriar te voy a romper la madre”.

Triana explicó que la injuria a la que se refirió el diputado petista es a llamarlo Changoléon legislativo.

La escena fue captada por el canal del Congreso y no pasó desapercibida ni siquiera para el invitado, Manuel Bartlett y los legisladores que se encontraban en la tribuna del Salón Verde del Palacio Legislativo.

En sus redes sociales, Triana refirió que él respondió a la amenaza del petista y le volvió a decir por su sobrenombre para que lo golpeara frente al pleno, delante de todos. Sin embargo, aclaró que Fernández Noroña no se atrevió a soltar un golpe.

“Así fui increpado y amenazado por el galano y pomposo #ChangoleonLegislativo. Dijo: ‘Ch*nga tu m*dre, si me vuelves a injuriar, te parto la madre’. Le cumplí su deseo, le dije #ChangoleonleonLegisltivo viéndolo a los ojos… sigo esperando su ‘madriza’ Pronto subo el audio”, escribió el panista.

En un tuit posterior, Triana, añadió que “no le tocó ni un pelo” porque sus golpes los “reserva para las mujeres”, pues sus comportamientos machistas y misóginos que ha demostrado en el pasado lo han llevado a ser denunciado por diputadas.

Asimismo, pidió tanto a sus seguidores y compañeros ya no llamarlo “Changoleón Legislativo”, pues resulta molesto para él, le causa molestia y hasta podría provocar un enfrentamiento como el vivido esta tarde en San Lázaro.

“Pues no, llegó muy bravo el #ChangoleonLegislativo, y ni un pelo me tocó… Es tan machista y misógino, que seguramente se reserva sus golpes para las mujeres. Un favor, ya no le digan #ChangoleonLegislativo, y ya NO le den RT a estos tuits, se enoja mucho el diputado”, dijo.

Pero no quedó ahí el asunto. Triana aseguró que Fernández Noroña sufre “un posible problema de halitosis aguda”, pues “le ruge el océano, a mares”.

El diputado federal del PT se limitó a escribir en su cuenta de Twitter que no hará caso de las provocaciones de un “eunuco”.

“Es un eunuco. No haré más caso de sus cobardes provocaciones”, puntualizó. Más tarde, Triana respondió al tuit del petista.