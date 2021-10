AMLO señala a José Narro como “jefe del grupo dominante” que maneja a la UNAM

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó al exrector de la UNAM, José Narro Robles, de ser la cabeza del “grupo dominante” que maneja a la UNAM y decide quién será su rector.

Cuestionado sobre sus dichos de ayer en el sentido de que es necesaria una reforma a la máxima de estudios, lo que Narro Robles consideró como un riesgo de vulnerar la autonomía universitaria, el mandatario atajó:

“No, no, no, si apenas estoy planteando y ya el doctor Narro, que es el jefe del grupo dominante desde hace muchos años en la UNAM, está hablando de que se intenta afectar a la autonomía de la UNAM, no puedo hacer ninguna propuesta. Además, no es ese el propósito, soy respetuoso de la autonomía de la UNAM”.