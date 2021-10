Diputadas a AMLO: Las niñas no se venden

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un grupo de 17 diputados de distintas bancadas se pronunciaron en contra del matrimonio infantil y la venta de niñas, justificados como uso y costumbre en comunidades de México.

Después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador se negara a abordar este tema durante su última visita a Guerrero, aludiendo que la práctica no era una regla y que se trataba de un tema “clasista y racista”, las legisladoras de las comisiones de Género, Pueblos Indígenas y Niñez se reunieron en la Cámara de Diputados para pedirle al mandatario “el uso de la fuerza del estado para respaldar a la niñez”.

“Abuso y costumbre representa casarse a los 12 años, hay que nombrarlo y denunciarlo: ningún uso y costumbre puede ostentarse en intercambiar a niñas”, sostuvo la diputada zapoteca del PAN, Eufrosina Cruz Mendoza, quien reiteró que ella, para evitar el matrimonio infantil, tuvo que huir de su entorno.

Según datos más recientes del Inegi, 20 mil niñas de entre 12 y 14 años viven en matrimonio o unión libre y la mitad de esa cifra se congrega en el centro y sur de México: Estado de México, Jalisco, Michoacán, Veracruz, Puebla, Chiapas y Guerrero.

Los usos y costumbres no pueden estar por encima de los derechos humanos de las niñas. #LasNiñasNoSeVenden

Respecto a los dichos de López Obrador de que se trataba de una “tendencia clasista y racista al acusar a los pobres de todos los males”, la diputada del PRI, Melissa Vargas, respondió que se trata de una justificación para que siga ocurriendo.

“La violencia de género como bien él lo comentó, no tiene estratos sociales, el matrimonio infantil es un fenómeno que no sólo se circunscribe a las comunidades más pobres o indígenas. La violencia de género no tiene clase, raza, ni estrato social”, dijo.

#LasNiñasNOseVenden, este es un tema que no tiene colores y en el que desde la Cámara de Diputados nos pronunciamos para visibilizar que los usos y costumbres de ninguna manera pueden amparar la entrega de niñas.

Esta semana, el senador Manuel Añorve, del PRI, presentó una iniciativa para modificar el artículo 41 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia respecto a la venta de niñas para que los derechos infantiles estén por encima de usos y costumbres.