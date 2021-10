La FGR defiende que las acusaciones de Lozoya contra Peña Nieto y Calderón son "libres"

MADRID (EUROPA PRESS).- La Fiscalía General de la República (FGR) defendió este jueves que las acusaciones de soborno en el caso Odebrecht presentadas por el antiguo director de Pemex, Emilio Lozoya, contra los expresidentes Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón son "libres" y "voluntarias".

"Se trata de un acto espontáneo de comunicación de hechos que esta Fiscalía ignoraba que iba a ser presentada", explicó la Fiscalía durante la audiencia del primer detenido por esta causa, Jorge Luis Lavalle Maury, antiguo senador del Partido Acción Nacional (PAN), cuya defensa cuestionó la legitimidad de las acusaciones de Lozoya.

"La mera comunicación de hechos, en la medida que no haya sido producto de coacción, no puede ser considerada como un indicio para que deba desecharse la investigación criminal (...) No puede ser declarada nula, pues se hizo llegar en forma de denuncia espontáneamente y a través de la institución", subrayó.