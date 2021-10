Feminismo y ecologismo fueron creados por el neoliberalismo "para poder saquear a sus anchas": AMLO

CAMPECHE, Cam., (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los “nuevos derechos” como el feminismo, el ecologismo, la defensa de los derechos humanos y la protección de los animales, fueron diseñados por el neoliberalismo para que se dejara de hablar de saqueo, corrupción, opresión, explotación, clasismo y racismo.

En su conferencia de prensa matutina, que hoy tuvo lugar aquí, el mandatario expuso que quienes diseñaron para su beneficio la política neoliberal promovieron en el mundo para “poder saquear a sus anchas” los llamados nuevos derechos.

“Se alentó mucho, incluso por ellos mismos, el feminismo, el ecologismo, la defensa de los derechos humanos, la protección de los animales, muy nobles todas estas causas, muy nobles, pero el propósito era crear o impulsar, desarrollar, todas estas nuevas causas para que no reparáramos, para que no volteáramos a ver que estaban saqueando al mundo”, argumentó.

Añadió que el propósito es que la desigualdad económica y social “quedara afuera del centro del debate. Por eso no se hablaba de corrupción, se dejó de hablar de explotación, de opresión, de clasismo, de racismo”.

Acusó que “agencias internacionales que apoyaban el modelo neoliberal, que es un modelo de pillaje donde corporaciones se apropian de bienes nacionales, de bienes del pueblo, estas mismas corporaciones financiaban, y lo siguen haciendo, a grupos ambientalistas, defensores de la libertad…”.

Y, en ese contexto, comentó que el gobierno estadunidense todavía no le responde, “pero hay grupos ambientalistas que se oponían o se oponen, no sé en qué andan ahora, al Tren Maya; que recibían dinero de la embajada de Estados Unidos, como también las asociaciones de Claudio X. González”.

No obstante, reconoció que “a veces ni siquiera es un asunto así perverso” pues “un profesional que estudia biología, que estudia medio ambiente, que estudia filosofía, derechos humanos, siente que esa es una causa básica, es su causa fundamental y se dedican a eso básicamente”.

Opinó que quienes defienden esos nuevos derechos “son grupos que tienen que ver con una forma que encontraron de trabajar”.

Pero aseguró que la diferencia con el gobierno de la Cuarta Transformación que él encabeza, “es que desde el principio nosotros dijimos: esto está mal por la corrupción y si acabamos con la corrupción vamos a lograr que haya igualdad, y si hay igualdad vamos a proteger a los derechos humanos y vamos a proteger la naturaleza, y si se acaba con la corrupción vamos a acabar con la violencia, pero hay que cambiar al régimen corrupto”.

Reprochó que cuando su movimiento estaba eso, “todas estas asociaciones llamadas de la sociedad civil no votaban, no estaban con nosotros, la mayoría, porque no pensaban en transformar, si acaso se quedaban en el regodeo del análisis de la realidad, pero cómo vamos a estar nada más analizando la realidad”.

E insistió en que se tiene que hacer “es transformar la realidad, más cuando se trata de una realidad de opresión, de injusticias, de privilegios. Entonces, esas son nuestras diferencias de fondo”.

No obstante, consideró que la gente “ya está entendiendo de que necesitamos cambiar, nos dan su confianza, su apoyo, se protege la naturaleza, estamos muy conscientes de eso”.

Manifiestos de “abajofirmantes”

Dijo que cuando se lanzó el proyecto del Tren Maya se emitieron manifiestos de “abajofirmantes” que ni siquiera conocen el sureste, “ni saben desde cuándo existe Xpujil y cómo se fundó Xpujil, o sea, independientemente del mundo prehispánico”.

“Cómo se quedó en el abandono toda esa región porque no tiene agua, tiene problema de falta de agua que ya estamos resolviendo, cómo llegaron colonos de todo el país, está lleno Campeche de colonos como Quintana Roo, estados muy generosos, mucho muy generosos”, añadió.

Y recordó que en el ejido Constitución, cerca Xpujil, cabecera del municipio de Calakmul, está enterrado su abuelo, “campesino”.

“Entonces, imagínense, llega un presidente del sureste y ¿va a apostar, va a promover el que se destruya la selva?, ¡Si yo soy de aquí y sé la importancia que tiene la naturaleza!”, expresó.