Resolución de juez para vacunar a menores de 12 a 17 años no es definitiva: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que no son definitivas las resoluciones de juzgados para vacunar a todos los menores de entre 12 y 17 años, independientemente de su estado de salud.

“Vamos a cumplir con lo que están resolviendo los jueces, pero todavía no son resoluciones definitivas”, sostuvo el jefe del ejecutivo.

“¿Qué efectos tienen estos amparos? hay algo que quiero decir, que es esencial, que sostienen los médicos, científicos, responsables de toda estrategia de salud pública. Tenemos que cuidar que lo privado, lo particular no se ponga por encima de lo público, lo personal no puede estar por encima del interés general”, aseguró el mandatario.