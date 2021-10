Difunden videos de persecución y de Octavio Ocaña aún con vida tras chocar

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).– Al menos dos videos difundidos en redes sociales muestran los últimos momentos de vida del actor Octavio Ocaña, de la serie “Vecinos” de Televisa, tanto en la persecución policiaca por calles del municipio de Cuautitlán Izcalli, como después de que su camioneta se estrelló en la orilla de la autopista Chamapa-Lechería.

En tanto, el cuerpo del joven de 22 años, conocido por interpretar al personaje “Benito Rivers”, fue llevado a una funeraria de Santa Mónica, en el municipio de Tlalnepantla, hasta donde llegó su padre, Octavio Pérez. Éste aseguró que las dos personas que iban con él eran “gente de su confianza” y que se llevaría a su hijo a sepultarlo a Tabasco pues, “a fin de cuentas, las autoridades no harían nada y no habría justicia”.

La tarde de este sábado, casi 24 horas después del hecho, en redes sociales comenzó a circular un video –presuntamente tomado por un policía, pues estaba a poca distancia del vehículo siniestrado–, en el que se observa al actor que agonizaba ensangrentado y con algunos movimientos de cabeza y mano en el asiento del conductor.

Las imágenes muestran al menos a un uniformado que se introduce al vehículo por la puerta del copiloto y presuntamente le mueve la mano derecha al joven, sin que se observe alguna arma de fuego. Ese video, y las fotos difundidas antes, en las que se ven dos tomas –una con una pistola en la misma mano y la otra sin ella–, dieron pie a que los usuarios de las redes especularan sobre la posibilidad de la siembra de un arma al joven.

Estos policías violaron todos los protocolos del resguardo de indicios en el caso de la muerte del actor Octavio Ocaña.



Y este video pone en tela de juicio lo que hoy salió a decir la @FiscaliaEdomex pic.twitter.com/sMFB9N7b7n — Uriel Estrada (@UrielEstradaTV) October 30, 2021

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) emitió un comunicado en el que informó que en la camioneta fue hallada “un arma de fuego, un casquillo percutido e indicios balísticos en el techo de la unidad, justo a altura del conductor”, quien tenía una herida de bala en la cabeza.

También confirmó la versión de que minutos antes el joven ignoró el alto que le marcaron policías de Cuautitlán Izcalli, por lo que se originó una persecución.

Esa imagen también fue difundida en otro video tomado de distintas cámaras de vigilancia y editado, en el que se observa la camioneta Jeep gris que conducía el actor cuando circulaba por diferentes calles huyendo de la patrulla de la Policía Municipal que lo perseguía.

La persecución donde el actor Octavio Ocaña "Benito” huye de la policía municipal de #CuautitlánIzcalli pic.twitter.com/ceyYv73ZLm — ¿Por qué es tendencia? uD83CuDDF2uD83CuDDFD (@EsTendenciaPor) October 31, 2021

Gobierno de Cuautitlán confirma versión

En una tarjeta informativa, el gobierno municipal de Cuautitlán Izcalli confirmó la versión de la FGJEM al asegurar que policías municipales recibieron un reporte de personas armadas a bordo de una camioneta Jeep gris, misma que fue localizada por cámaras del C4. Añadió que, al marcar el alto a los tripulantes, éstos “hicieron caso omiso, lo que propició una persecución dentro del territorio municipal hasta llegar a la autopista Chamapa–Lechería”.

Agregó que “en su intento por huir, el conductor de la camioneta particular se impactó y fue encontrado lesionado con un arma de fuego en la mano, sin embargo, aún se encontraba con vida, por lo que de inmediato se solicitó el apoyo de las unidades de emergencia de Protección Civil, quienes le brindaron los primeros auxilios y lo trasladaron al hospital de Lomas Verdes, donde momentos más tarde perdió la vida”.

El gobierno municipal dijo que trabaja “de manera conjunta” con la FGJEM para esclarecer los hechos, “no crear especulaciones y dejar que las investigaciones a cargo de las autoridades competentes deslinden responsabilidades”.

“Me quitaron parte de mi vida”: dice el padre del actor

A la funeraria donde fue velado el cuerpo de Octavio Ocaña llegó su padre, Octavio Pérez, quien reveló que las dos personas que lo acompañaban al momento de los hechos eran gente de su confianza. “Venían con él, son amigos míos y lo cuidaban, nada más que fueron a hacer otras cosas y ustedes saben cómo está la delincuencia, porque cuando no lo cuidaban ellos eran otras personas, gente mía”.

Sobre las especulaciones de la posesión del arma de fuego y la persecución, dijo que prefería no engancharse con ese tema, pues la gente sabe “perfectamente la clase de hombre que era Octavio”. Y agregó: “Ahorita lo que me importa es llevarme a mi hijo, lo voy a enterrar en Tabasco. Vengo por él para llevármelo y eso es todo lo que quiero”.

El papá del actor Octavio Ocaña, menciona que las dos personas que acompañaban a su hijo, son amigos y que siempre lo cuidaban. pic.twitter.com/0msWIlS85H — Alto Impacto/ Raúl Gutiérrez (@NoticiaNR) October 30, 2021

El padre del actor fallecido dijo que no estaba en la Ciudad de México cuando ocurrieron los hechos. También negó que éste tuviera problemas con su prometida Nerea Godínez. Luego, pidió respeto para su hijo, a quien él mismo llevaba desde los cinco años a hacer castings televisivos. Y lamentó: “Me quitaron parte de mi vida”.

“Acabo de llegar, lo único que quería era ver a mi hijo. Ya lo ví y lo único que les pido es respeto hacia él porque la gente lo quería y quiero que se quede con esa imagen. Era una gran persona, un actor que se ganó al público desde niño”, dijo.

La prensa le preguntó sobre la posibilidad de interferir en las investigaciones al llevarse el cuerpo de su hijo a Tabasco, a lo que respondió que no le importaba pues “a fin de cuentas, las autoridades no harían nada y no habría justicia”.

Y cerró: “Todo se lo dejo a Dios… como siempre, estamos llenos de violencia por policías, por corruptos y por madre y media”.