AMLO: reforma eléctrica conviene a todos... y en la votación no va a haber anonimato

PUEBLA, Pue. (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que la reforma eléctrica conviene a todos, incluso a los empresarios, por lo que descartó que el cambio legislativo que propondrá vaya a generar una subida en las tarifas o que procedan expropiaciones o la nacionalización de instalaciones.

Incluso descartó que se contraponga a tratados comerciales o que vaya a generar fuga de capitales.

“Se les deja (a los particulares) una parte del mercado, 46 por ciento, que es todo lo que están ahora abasteciendo, y el 54 por ciento para la Comisión Federal de Electricidad”, detalló el mandatario en rueda de prensa, y sostuvo que buscará convencer a legisladores priistas y panistas para que voten a favor de esta reforma.

Los priistas –subrayó-- tendrán que recordar que presidente Adolfo López Mateos, que era del PRI, nacionalizó la industria eléctrica, y los panistas, ser congruentes con principios de honestidad e integridad.

“Vamos a buscar convencer a todos (...) incluso a legisladores del PAN ¿Dónde está la honestidad, la integridad? ¿Dónde está la democracia?

“A los priistas nada más hay que decirles: ‘oigan, ¿ya se les olvidó que el presidente Adolfo López Mateos, que era del PRI, nacionalizó la industria eléctrica y por qué lo hizo? Porque había que electrificar al país, las empresas consideraban que no era negocio ir a electrificar a las comunidades, a los pueblos. ¿Qué los priistas ya no piensan así? ¿Van a defender a Iberdrola, a las empresas extranjeras?”.

Y lanzó: “De una vez les digo a los legisladores: no es amenaza ni mucho menos advertencia, nada más que no va a haber anonimato, aquí tenemos que dar la cara todos, porque se trata de los intereses del pueblo. Que no estén pensando que van a votar en contra de esta reforma que es para beneficiar al pueblo y nadie se va a enterar, no somos tapaderas. Aquí cada quien va a asumir su responsabilidad, esto que quede también”, expresó.

El mandatario recalcó que en la votación de esta reforma será “interesante” observar a los legisladores “porque se va a saber si son representantes populares o simples empleados de los grupos de poder económico y político”.

También descartó que vaya a generar una reacción por parte de Estados Unidos por los tratados comerciales que se tienen con ese país.

“No pasa nada, absolutamente. Mire, si fuese así ya nos hubiesen hablado del gobierno de Estados Unidos, y como nosotros somos respetuosos les hubiésemos contestado. Si fuese algo que perjudicara realmente el libre comercio ya se hubiesen movido los mercados, es decir, se hubiese devaluado nuestra moneda”, recalcó.

Aseguró que los que manejan los mercados cuentan con información y saben que la reforma eléctrica va a beneficiar a todos porque se podrá impulsar la industrialización del país con precios justos del servicio.

Puede molestar más lo del litio

El jefe del ejecutivo dijo que lo que más preocupación genera es que incluye la reforma sobre el litio, aunque de ello se hable poco. “Puede ser que hasta les moleste más lo del litio que lo de la reforma eléctrica. Los conozco bastante”, manifestó.

“No puedo hablar más, pero tengo la información suficiente de cómo hay una disputa mundial, de cómo las hegemonías quieten mantener dominio sobre el litio. Nosotros no nos peleamos con nadie, nosotros lo único que queremos es que esos recursos que están en México queden como propiedad de la nación, eso es todo”, recalcó.