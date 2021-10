"¿Con qué autoridad moral?" Cuestiona AMLO a Calderón por acusación de complicidad con el crimen

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Desde Puebla, el presidente Andrés Manuel López Obrador tildó de hipócrita y sin calidad moral a Felipe Calderón y a otros conservadores por acusar a su gobierno en el extranjero de tener vínculos con organizaciones criminales.

En respuesta a lo dicho por el exmandatario en España, donde, al participar en un foro, aseguró que la petición de perdón a la corona española por los agravios cometidos a los pueblos originarios durante la invasión extranjera y la colonia sólo era una cortina de humo de para ocultar los nexos del gobierno de López Obrador con las bandas del crimen organizado, el mandatario dijo que él no se conduce igual que otros líderes políticos y aseguró que no establece ningún lazo con las bandas del crimen y que si alguien tiene pruebas que lo compruebe ante la autoridad.

“Imagínense eso, con qué autoridad moral si su secretario de Seguridad Pública está en la cárcel acusado de proteger a narcotraficantes. Nosotros no somos iguales, que tiene pruebas de lo que fue a decir que las presente, yo no establezco relaciones de complicidad con nadie, pero también me pongo a pensar de que, mentir así, actuar con esa hipocresía no es privativo o no es una conducta sólo de Calderón”, subrayó en la conferencia mañanera.