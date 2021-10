Empresa de Guadiana, señalado en Pandora Papers, gana obras en Pasta de Conchos con CFE

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Compañía Minera Zapalinamé, propiedad del senador morenista y presidente de la Comisión de Energía en el Senado, Armando Guadiana Tijerina, ganó el concurso para obras de recuperación en la mina Pasta de Conchos, convocada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

La adjudicación fue resultado de un “concurso abierto” para contratación de obras. El fallo se realizó el pasado 8 de marzo, de acuerdo con el expediente consultado por proceso.com.mx.

En esa fecha, como todo el primer semestre del año, Guadiana Tijerina era senador con licencia y estaba por iniciar su campaña a la presidencia municipal de Saltillo, Coahuila, elección en la que resultó derrotado y en junio regresó al Senado.

El monto adjudicado es por 32 millones 828 mil 220 pesos, y consiste en obras de “perforación de pozos, pruebas de bombeo, obtención de núcleos, instalación de piezómetros y apoyo en maniobras in situ”, dentro del “Proyecto Pasta de Conchos” en el estado de Coahuila.



Hay más: la licitación tuvo participación de cinco empresas, entre ellas la Compañía Minera Álamos, cuyo accionista mayoritario es José Luis Guadiana Tijerina, hermano y socio en otros negocios del senador.

Ayer, al publicarse la investigación global Pandora Papers, de la que Proceso forma parte, el senador Armando Guadiana apareció como uno de los involucrados en la creación de empresas de papel y también como víctima de una operación fraudulenta.

En su declaración patrimonial no reportó su fortuna ni el control sobre compañías mineras y otras empresas que sí aparecieron en el registro de la empresa de papel, lo que sencillamente respondió diciendo, consultado por Quinto Elemento Lab:

“Desgraciadamente a veces son así las cosas, todo mundo en la vida tenemos claroscuros también; esa es la realidad, y quien no lo acepte y que sienta que está todo en orden, pues está medio difícil”.

--¿Cuáles son sus claroscuros? --le preguntó Andrea Cárdenas, reportera en Quinto Elemento Lab, también participante en los #PandoraPapers.

--Me atonté en el asunto de la Declaranet --dijo.

En octubre de 2018, Proceso publicó en su edición 2197 las razones sociales en las que Armando Guadiana posee control accionario. A partir de una consulta al Registro Público Mercantil, de la Secretaría de Economía, se pudo corroborar lo que en Coahuila es ampliamente conocido: que Compañía Minera Zapalinamé forma parte del tinglado empresarial que suele reunir bajo el corporativo MINSA.

El senador morenista descalificó --a través de su cuenta de Facebook-- la información publicada, acusando un ataque político y defendiendo que su historia empresarial está ligada desde hace décadas a la producción carbonera. Además, rechazó gozar de contratos o privilegios, en aquella ocasión y en diferentes oportunidades posteriores, por su posición política, y específicamente negó sostener contratos con la CFE.

Como se recordará, el 19 de febrero de 2006, la Mina 8 Unidad Pasta de Conchos, propiedad de Industrial Minera México, subsidiaria de Grupo México, registró un accidente cuyas causas se desconocen. Desde entonces, no hubo trabajos periciales y la empresa, con el aval de los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, consiguió evitar cualquier labor en el perímetro localizado en San Juan de Sabinas, Coahuila.

Las acciones de deudos y familiares se mantuvieron a lo largo de los 15 años transcurridos, tanto en el ámbito judicial mexicano como en instancias internacionales, con el objetivo de rescatar los cuerpos de los trabajadores. En tanto, técnicos y especialistas expusieron que, de lograr dicha recuperación, se podrían también determinar las causas de lo ocurrido en el accidente que cobró la vida de 65 mineros y uno más en las labores de rescate antes de su suspensión en abril de 2007, cuando Grupo México cerró la mina.



Dicho cierre se basó en un informe apócrifo de supuestos expertos estadunidenses y fue avalado por el secretario del Trabajo calderonista, Javier Lozano Alarcón. Posteriormente, un dictamen del Foro Consultivo Científico y Tecnológico fue usado por Lozano para insistir en la imposibilidad de las acciones.

No obstante, el 1 de mayo de 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció, en compañía de la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde Luján, que sí se realizaría el rescate de los cuerpos.

Para esto último, el gobierno federal sostiene la idea de que es posible financiar las labores con el carbón que se extraiga de las obras in situ, si bien su calidad no es necesariamente aprovechable en carboeléctricas. No obstante, el mandatario ha dicho que el mineral será adquirido por la CFE.

Es por ello que la CFE está a cargo de las labores y las contrataciones para la realización de obras que, en el caso del procedimiento CFE-0002-CACON-0007-2021, fue asignado a la empresa del senador morenista Armando Guadiana.