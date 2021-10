México ofrece disculpas a Arturo Medina, joven con discapacidad encarcelado 4 años

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A petición de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, ofreció una disculpa, a nombre del Estado mexicano, a Arturo Medina Vela, quien sufre una discapacidad y pasó cuatro años encarcelado por un delito que no cometió.

“No sólo porque es un mandamiento que nos ha dictado la Organización de las Naciones Unidas, sino porque es nuestra convicción. Es la convicción del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Es la convicción de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México y es la convicción de quienes representamos al Estado mexicano en este acto”, señaló Encinas.

Este es un hecho de gran relevancia para México,es el primer dictamen por parte del Comité de las Naciones Unidas sobre los derechos de personas con discapacidad. Es un llamado urgente para que cientos de miles de personas con discapacidad tengan garantía de acceso a la justicia. pic.twitter.com/odw9cEXxbM — Alejandro Encinas (@A_Encinas_R) October 4, 2021



Los agravios hacia Medina Vela ocurrieron hace 10 años. Sufrió graves violaciones a sus derechos humanos, al restringirle su derecho a un debido proceso en igualdad de condiciones, no tuvo garantías para acceder a la justicia ante la autoridad judicial en la Ciudad de México y obtuvo un trato degradante por parte de la autoridad de procuración e impartición de justicia.

Encinas resaltó el hecho de que esta es la primera vez que el Comité de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad emite un dictamen de esta naturaleza, que se traduce en un llamado urgente para que cientos de miles de personas con discapacidad tengan garantía de acceso a la justicia.

Asimismo, informó que dicho comité pidió a México iniciar los cambios necesarios para garantizar el acceso a la justicia para personas con una discapacidad, por lo que Encinas se comprometió a modificar las leyes locales y federales, así como a capacitar a toda la cadena de justicia en los distintos órdenes de gobierno.

“Estamos obligados a que Arturo y cientos de miles de personas puedan gozar de su capacidad jurídica en igualdad de condiciones porque México, debemos reconocer, tiene una deuda enorme para eliminar las barreras en las leyes para que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos por cuenta propia”, agregó.

A partir de este lunes, comentó el subsecretario, la Secretaría de Gobernación acompañará el proceso de armonización legislativa para garantizar la igualdad jurídica, e invitó a Medina Vela, a su familia y a organizaciones de la sociedad civil que los han acompañado, a que ayuden a impulsar estos cambios en el Código Civil y la Ley General de Salud.



¿Qué le ocurrió a Arturo Medina Vela?

En septiembre de 2011, Arturo, quien tiene una discapacidad y en ese entonces 21 años, fue detenido en las calles de la Ciudad de México por policías que lo acusaron de haberse robado un automóvil, aunque no sabía manejar y no había denuncia por ese supuesto delito.



Junto con él fueron detenidos otros cuatro muchachos que no tenían ninguna discapacidad, por lo que lograron su libertad de manera inmediata.

A Arturo, el juez le impuso la reclusión por cuatro años en el Centro Varonil de Readaptación Psicosocial (Cevarepsi), adjunto al Reclusorio Sur, donde encierran a los hombres con discapacidad intelectual o psicosocial.



Durante su detención y en todo el proceso penal, a Arturo se le negó el derecho de declarar, de cuestionar las supuestas pruebas en su contra, elegir a su abogado defensor y apelar las sentencias, solo por tener una discapacidad intelectual y psicosocial, y fue declarado inimputable; no obstante, lo condenaron y negaron la ayuda para que pudiera comprender el proceso penal al que se enfrentó y a participar de manera efectiva.

Su caso fue enviado al Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU.