Que se investigue a todos los que aparecen en Pandora Papers: AMLO

PUEBLA, Pue., (apro).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que se abra una investigación sin distingos a los 3 mil mexicanos, incluido su Secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis Díaz Leal, que aparecen en la investigación periodística Pandora Papers por haber sacado dinero del país para llevarlo a paraísos fiscales.

Al comentar en su rueda de prensa mañanera, realizada este lunes en el Cuartel de 25 Zona Militar, el mandatario celebró que este tema se está transparentando en una investigación periodística, y pidió que las autoridades correspondientes investiguen si hay delito qué perseguir y para que se conozca más sobre esta fuga de capitales del país.

El presidente consideró que se deben revisar las unidades e instituciones que se crearon en todos los países para evitar la fuga de capitales, porque esta investigación pone de manifiesto que no están cumpliendo con su papel. “Hay que ver cómo se resuelve y sobre todo que, los que sacan dinero, no evadan impuestos”, recalcó.

Aunque señaló no tener claro qué autoridad deberá llevar a cabo esta investigación entre la Unidad de Inteligencia Financiera, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Procuraduría Fiscal.

López Obrador aclaró que ya tenía conocimiento de que se publicaría este amplio reportaje en el que participan Proceso y otros 150 medios de comunicación a nivel mundial, debido a que Arganis Díaz le informó que lo habían buscado para preguntarle al respecto.

Dijo que el funcionario le informó que se trataba de una inversión que hizo en 1998 con dinero que obtuvo por la venta de acciones que le entregaron cuando dejó de trabajar en ICA y que después invirtió en Stanford Financial Group y que incluso lo habían robado, junto a miles de personas.

“Le pregunté y de cuánto estamos hablando, para saber y me dijo 3 millones. Le dije ¿de dólares? No, de pesos. Ah, no es mucho”, contó el presidente.