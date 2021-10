AMLO refrenda decisión de no ir al Senado para evitar confrontación con Lilly Téllez

XALAPA, Ver. (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que no acudirá a la entrega de la medalla Belisario Domínguez a la politóloga y diplomática, Ifigenia Martínez en el Senado de la República, en aras -dijo- de evitar confrontaciones con mujeres de oposición, en clara alusión a las senadoras panistas, Lily Téllez y Xóchitl Gálvez.

López Obrador reparó en que pese al cariño que le tiene a Ifigenia Martínez y reconocimiento a su trayectoria como académica, politóloga y economista, prefiere declinar asistir al Senado de la República para no enfrentar a mujeres de oposición, situación que calificó de “bochornosa”.

“Me da tristeza no poder acompañarla. Ahora una legisladora dio a conocer que me iban a enfrentar, es una situación muy bochornosa, uno tiene que ser mucho más respetuoso. Y no tiene caso, no hay necesidad de exponernos, no es Andrés Manuel, es la investidura presidencial en la que tiene que haber respeto”.