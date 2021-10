El PRI en un momento histórico: seguir en el salinismo o retomar a Cárdenas y López Mateos: AMLO

XALAPA, Ver. (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ante la Reforma Eléctrica, legisladores y senadores del PRI tiene una oportunidad histórica de “definirse” si se quedan en el conservadurismo o pasan a ser parte del movimiento liberal y apoyan la reforma que limitará la inversión privada en Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad.

En la conferencia mañanera desde el Museo Naval en el Puerto de Veracruz, Andrés Manuel dijo que en política no hay “texto sin contexto”, razón por la que –abundó-hoy es una “oportunidad histórica” para los legisladores actuales del PRI a quienes les pidió recordar que las “privatizaciones” de bancos, hidrocarburos y energía llevaron al país a la “derrota” por culpa del salinismo.

López Obrador arreció la crítica hacía el PRI de Salinas, pero también hacía el Partido Acción Nacional al que acusó de estar en contra de cualquier política pública en beneficio del pueblo.

López Obrador dedicó casi una hora de la conferencia mañanera para defender la Reforma Constitucional del sector eléctrico para fortalecer a la CFE y que además implicaría que el Estado sea el único actor autorizado para extraer el litio del subsuelo del país. La iniciativa fue enviada al Congreso de la Unión el jueves pasado.

En su ponencia, en la que López Obrador pidió disculpas por ser tan repetitivo, pero la audiencia que ve la mañanera lo entendería, el presidente refrendó su compromiso de “limpiar” a ambas paraestatales de la corrupción que tanto daño le hizo en el pasado.

En el tema del litio, López Obrador aseguró tener información de que hay “manos extranjeras” queriéndose apropiar de la explotación de este codiciado mineral, vital -dijo- para el desarrollo de nuevas tecnologías.

“Ya no tenemos espionaje, ya no existe el Cisen, pero sí tenemos inteligencia. Además, me informan los mexicanos, yo tengo información que a los extranjeros les importa mucho el litio. Es un mineral fundamental para el desarrollo de las nuevas tecnologías. Ojalá los legisladores en general, no solo los del PRI…lo piensen, es un asunto histórico”.