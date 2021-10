Guadiana niega ser socio de Minera Zapalinamé, que ganó contrato para Pasta de Conchos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El senador Armando Guadiana, de Morena, negó ser socio de la compañía Minera Zapalinamé, que ganó un concurso para obras de recuperación en la mina Pasta de Conchos, convocado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), como publicó Proceso.

Lo anterior, pese a que en los registros de la Secretaría de Economía aparece Minera Zapalinamé como subsidiaria del grupo Materiales Industrializados SA de CV (MINSA), compañía de la que el legislador es socio.

En conferencia de prensa en el Senado, a la que convocó para hablar de las recientes revelaciones de la investigación periodística internacional Pandora Papers, que lo ubican como titular de una sociedad de papel en BVI, llamada Atlantic Industries International Limited, Guadiana reconoció ser uno de los dueños de MINSA, pero desconoció a la subsidiaria ganadora del contrato tras un “concurso abierto”.

El empresario en minas de carbón arremetió contra la revista Proceso por la nota publicada ayer, en la que se informa que el pasado 8 de marzo, cuando Guadiana tenía licencia como senador y estaba por iniciar su campaña a la presidencia municipal de Saltillo, Coahuila, la CFE dio como ganadora a una de sus empresas, Minera Zapalinamé, para obras de “perforación de pozos, pruebas de bombeo, obtención de núcleos, instalación de piezómetros y apoyo en maniobras in situ”, dentro del “Proyecto Pasta de Conchos” en el estado de Coahuila, por 32 millones 828 mil 220 pesos.

Dijo que antes el semanario se “distinguía por hacer periodismo profesional y que hoy únicamente sobresale por generar notas tendenciosas, engañosas, de reporteros y gente, corresponsal probablemente, que buscan dañar la imagen de cualquier personaje público. Es lamentable el manejo que se da en un medio de comunicación que nació con la bandera de la honestidad y veracidad en manos de su fundador, el señor Julio Scherer García”.

Añadió: “Me permito aclarar que la empresa que afirman, no es mía, y que habría ganado una licitación de CFE, una licitación pública, no contrato directo, es lo que me enteré, y fue un fallo que se emitió en el mes de marzo del presente año. Yo le recuerdo que yo solicité licencia desde el 20 de diciembre del año pasado, con efectos al 31 de diciembre. Entonces, yo desde el primero de enero a junio no fui ni senador ni miembro de la Comisión de Energía”.

Luego reconoció que uno de los socios de Minera Zapalinamé es su sobrino.

“Uno de los socios es un familiar, un sobrino, sobrino político. Pero le dije: oye yo ya no estoy en el Senado, ustedes concursen, pues si va a ser un concurso público, si ganan qué bueno, pues ustedes tienen interés. Entonces yo no tengo nada de conflicto de interés”, explicó.

La nota del reportero Arturo Rodríguez menciona, con base en información púbica, que en la licitación participaron cinco empresas, entre ellas la Compañía Minera Álamos, cuyo accionista mayoritario es José Luis Guadiana Tijerina, hermano y socio en otros negocios del senador.