Juez de amparo suspende orden de aprehensión contra Cabal Peniche por acusación de fraude

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un juez federal suspendió en definitiva la orden de aprehensión que un juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio, adscrito al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, había librado contra el exbanquero y empresario Carlos Cabal Peniche por el delito de fraude.

La resolución fue dictada el lunes por el titular del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, Augusto Octavio Mejía Ojeda, por lo que quedó suspendida la orden de captura que el juez de Control Héctor Fernando Rojas Pacheco había ordenado contra Carlos Efraín de Jesús Cabal Peniche, nombre completo del empresario que intentó comprar el 50% de las acciones de la empresa Radiópolis a Televisa mediante un préstamo millonario que después no pudo pagar.

De acuerdo con el expediente 792/2021, el juez de amparo impuso una garantía de 50 mil pesos a Cabal Peniche para que el mandamiento de captura se mantenga suspendido de forma indefinida.

En la resolución se establece que la suspensión es procedente debido a que el delito de fraude no amerita prisión preventiva oficiosa, por lo que los imputados tienen derecho a llevar su proceso con medidas cautelares distintas a la privación de la libertad.

No obstante, el exbanquero no se encuentra en México, por lo que el pago de la garantía podría quedar invalidado en caso de que no se presente ante el juez de la causa.

Las acusaciones contra Carlos Cabal Peniche se derivan de una denuncia presentada por la empresa financiera Crédito Real, una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (Sofom) que argumenta un incumplimiento del empresario, su esposa y su socio Alejandro del Valle, actualmente encarcelado, en el pago de un crédito por un monto de 30 millones de dólares.

Esos recursos iban a ser utilizados como adelanto para la compra del 50% de las acciones de Grupo Radiópolis, operación que tampoco se concretó por el incumplimiento de Cabal Peniche y Alejandro del Valle.