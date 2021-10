La mitad de los desaparecidos podrían estar en Semefo o fosas comunes: Encinas

XALAPA, Ver. (apro).- El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, señaló que de los 91 mil desaparecidos en México, la mitad podrían encontrarse en los Servicios Médicos Forenses (Semefo) o bien en fosas comunes.

“Una cifra que no es un número estadístico, sino es un dato que habla de seres humanos y rebasa las 91 mil personas no localizadas en México desde 2006 a la fecha, y es mayor la tragedia cuando entre 32 mil y 42 mil de las personas que están reportadas como desaparecidas o no localizadas podrían encontrarse en los servicios forenses o las fosas comunes en el país”, puntualizó durante la inauguración de una Unidad Integral de Servicios Médicos Forenses en Nogales, Veracruz.

“Este rezago acumulado nos ha llevado a una situación de crisis en un país donde, lamentablemente, una de las herencias más dolorosas que recibimos fue el problema de desaparición de personas", añadió.

Acompañado del gobernador Cuitláhuac García y la fiscal general del estado, Verónica Hernández Giadáns, Encinas señaló que la edificación e inauguración de la Unidad Integral ayudará a brindar un trato digno e identificar a las personas localizadas sin vida.

“La Unidad de Servicios Médicos Forenses que hoy se inaugura da respuesta al reclamo de las familias para dar un trato digno y respetuoso a las personas localizadas sin vida”, precisó.

Se estima que en Veracruz desaparecieron en la última década cerca de cinco mil personas, según cifras de la Fiscalía General del Estado. Tan solo en el sexenio de Cuitláhuac García, la Comisión Estatal de Búsqueda lleva un conteo de 400 desaparecidos.

De acuerdo con Encinas Rodríguez, la nueva Unidad de Nogales está a la altura de las nuevas tecnologías y con mayores capacidades institucionales, y sirve de ejemplo para replicar este tipo de iniciativas en las demás entidades federativas para dar respuesta a los familiares de personas desaparecidas en su reclamo de que se garantice el derecho a la identidad de sus seres queridos.