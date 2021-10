Un “atropello”, el proceso contra 31 investigadores del Conacyt: Gabriela Dutrénit

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Al término de su comparecencia ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), Gabriela Dutrénit Bielous señaló que espera los mejores resultados y “que se aclare esta situación de atropello que ha habido contra todos nosotros”, en referencia al grupo de 31 investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), en la mira de la Fiscalía General de la República (FGR).

Acusada del desvío de 244 millones de pesos, Dutrénit se hizo acompañar de su abogado, Alberto Ríos, quien será su defensor ante los cargos que le imputa la FGR de peculado, delincuencia organizada, lavado de dinero, uso ilícito de atribuciones y facultades.

Dutrénit indicó que, en términos generales, le dieron a conocer los hechos de los cuales está señalada y que –al igual que sucedió con su colega Patricia Zuñiga, quien compareció dos horas antes–, el Ministerio Público se comprometió a entregarle vía electrónica una copia de la carpeta de investigación a más tardar en una semana.

Ella, quien pertenece a la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco (UAM-X), en noviembre de 2015 recibió el nombramiento de Profesora Distinguida por su destacada trayectoria académica y por sus investigaciones en el campo de la Economía de Innovación y Cambio Tecnológico, que se han convertido en un referente para los estudios sobre aprendizaje tecnológico, sistemas de innovación y política científica y tecnológica en México.

Dutrénit obtuvo el doctorado en Política Científica y Tecnológica por la Science Policy Research Unit de la Universidad de Sussex y desde 1985 pertenece al Departamento de Producción Económica de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM-X, donde se desempeña como profesora e investigadora.

Es integrante de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC), del Sistema Nacional de Investigadores (nivel III) y coordinadora de la Red Latin American Network for Economics of Learning, Innovation and Competence Building Systems (LALICS).

Fue Coordinadora General del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, A.C. en el periodo 2012-2014, en donde, según la UAM, tuvo un papel decisivo en la creación de estrategias para impulsar y fortalecer la integración de la ciencia, tecnología e innovación en las agendas del gobierno federal y de los gobiernos estatales.