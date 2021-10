Federación no dará más recursos a estados si hay actos de corrupción: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó modificar la Ley de Coordinación Fiscal, porque dijo que no se puede entregar más recursos a los estados si existen actos de corrupción de gobernadores y alcaldes.

“En mi caso, yo no creo que se entregue más dinero si no hay la seguridad de que se va a manejar con honestidad, porque no vamos nosotros a seguir fomentando la corrupción y los privilegios, no soy cómplice de actos de corrupción”, sentenció AMLO.

En la conferencia matutina, el mandatario anunció que instruyó al secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez que adelante participaciones federales a los gobernadores en caso de que los recursos sean para el pago de nómina de los trabajadores.

Luego, recomendó a los gobernadores actuar con honradez, con austeridad, que ahorren y que puedan liberar fondos para el desarrollo y que también, están en su derecho de presentar controversias constitucionales o hacer consultas para que se modifique la Ley de Coordinación Fiscal.

“Entonces, lo primero que tienen que hacer es ahorrar en todos los gobiernos estatales. Hay gastos excesivos o hay derroche o hay gastos superfluos; tienen que hacer una revisión y tener un gobierno austero y luego definir prioridades”, indicó.

Recordó que debe ser prioridad el tema de la nómina porque por ley no se le puede retener el salario a los trabajadores y también deben enfocarse en el mantenimiento de la infraestructura pública.

“Y yo estoy seguro que les va a quedar algo, les queda, si es así, austero, no que ‘a ver, necesitamos vehículos, ¡qué barbaridad!, nos dejaron carros del 2015, tenemos que comprar’ y ahí está el de la distribuidora de los carros ofreciendo de una vez un paquete, cinco camionetas, 10, 15, 20”, criticó AMLO.

Incluso, presumió que en los casi tres años de su gobierno no se ha comprado un solo vehículo nuevo.

“Entonces, austeridad primero y luego ver cómo se reestructuran las deudas, que eso también les puede ayudar mucho”, sugirió el presidente López Obrador a los gobernadores.

Incluso, puso como ejemplo el caso del estado de Tlaxcala donde por ley, está prohibido contratar deuda pública.