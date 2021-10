Legisladores pueden meterle mano a la reforma eléctrica si es necesario: Monreal

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “We need to take... calm down”, dijo el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, sobre la polarización que ha generado la reforma al sector eléctrico enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados.

De acuerdo con el líder de la Junta de Coordinación Política del Senado, la iniciativa presidencial tiene que lograr consenso para poder salir adelante, e incluso las y los legisladores –dijo-- tendrán que escuchar a los sectores económicos y a los inversionistas para evitar arbitrajes internacionales millonarios.

“A lo mejor no es idéntica a la que plantea el presidente, pero de eso se trata, de que los legisladores puedan meterle mano, si es necesario, mover nuestras posiciones originales; esa es la negociación política que es indispensable”, manifestó el senador.

De acuerdo con sus estimaciones, la reforma se podría discutir en noviembre o diciembre en San Lázaro, luego de un proceso de parlamento abierto en la colegisladora.

“Todo octubre, todo noviembre podríamos estar escuchando voces de expertos, de personas con capacidad y experiencia, de ver en los mercados internacionales qué ha pasado, de ver las experiencias en el mundo sobre energía eléctrica”, opinó.

Monreal sostuvo que la iniciativa, igual que todas las que llegan al Congreso, son perfectibles. “De eso parto yo de mi postura como legislador”.

El senador reconoció que Morena no cuenta con los votos suficientes, las dos terceras partes de los presentes, por tratarse de una reforma constitucional, por lo que su recomendación es “escuchar, no precipitarse, no cansarse de dialogar y, si es necesario, mejorar o enriquecer la iniciativa presidencial” para lograr un consenso amplio y evitar la judicialización nacional e internacional.

“No podemos ir solos. Necesitamos acompañamiento. No tenemos la mayoría calificada, pero voy a empeñarme a fondo. Ya empecé a trabajar. El otro día, bajo las canciones de ‘Amémonos’, hablé con algunos coordinadores”, contó.

“Cómo va ese primor?”, le preguntó una reportera.

“Primor, no; con todos me reuní; a la sazón de un cochinillo”, respondió.