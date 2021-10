Si Pío es responsable, que sea castigado; no establezco relaciones de complicidad con nadie: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apeo).-“Si mi hermano es responsable, que sea castigado, yo no establezco relaciones de complicidad con nadie”, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En la conferencia mañanera, el mandatario fue cuestionado sobre la resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que abrió la posibilidad de que el Instituto Nacional Electoral (INE) concluya la investigación y determine si Pío Lorenzo López Obrador es o no merecedor de sanción tras la difusión de un video difundido en 2020 en el que se le ve recibiendo dinero de manos de David León.

“Yo no protejo a nadie, llegué a encabezar una transformación por eso me dieron su confianza millones de mexicanos”, atajó el mandatario.

Y abundó:

“Si mi hermano es responsable, que sea castigado, yo no establezco relaciones de complicidad con nadie ni con los miembros de mi familia. Yo ya no me pertenezco”.