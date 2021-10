Con este insulto, Ricardo Salinas Pliego rechazó dar una entrevista a Hernán Gómez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El pasado 2 de octubre, el analista Hernán Gómez Buera lanzó una invitación en sus redes sociales al empresario Ricardo Salinas Pliego para hablar de su más reciente libro “Ideas sobre la libertad que cambian al mundo”.

Al no encontrar eco, el también conductor del programa El Octágono que se transmite por el canal 8.1, insistió el 6 de octubre.

“Tons qué, @RicardoBSalinas, ¿si o no? Prometo que va a ser divertido…”, escribió en su cuenta de Twitter.

Ese mismo día, horas más tarde, Salinas Pliego finalmente respondió por la misma vía, Twitter:

“Pero dígame… ¿Quién es usted, o qué hace, o que vende?

“No estoy yo como para estar invirtiendo mi tiempo en cualquier pendejo, preséntese primero”.

Al día siguiente, el jueves 7 de octubre, Hernán Gómez, expresó su desconcierto por la respuesta del empresario:

“No entiendo por qué tiene que insultarme, yo lo estoy tratando con respeto y genuino interés en hacerle una entrevista. Buenas noches”.

La noche de ese mismo jueves 7, el dueño el controvertido dueño de TV Azteca dio respuesta al hermano del comediante y conductor Facundo, quien, dicho sea de paso, trabaja en la televisora del Ajusco.

“Me disculpa, pero yo jamás lo insulté… yo solo le pedí que se presentara, porque luego hay mucho pendejo que nunca ha logrado nada pidiéndome entrevistas, y la verdad no tengo tiempo… si le quedo el saco, pos’ ahora si qué disculpe usted”, posteó.

Me disculpa pero yo jamás lo insulté… yo solo le pedí que se presentara, porque luego hay mucho pendejo que nunca ha logrado nada pidiéndome entrevistas, y la verdad no tengo tiempo… si le quedo el saco, pos’ ahora si qué disculpe usted uD83DuDE0C. Buenas noches uD83DuDE0AuD83DuDE1C https://t.co/1wM9yzYqLg

Hernán Gómez acusó recibo y retó a Salinas Pliego a salir de su zona de confort tuitera y presentarse a la entrevista el próximo lunes 11 de octubre.

“No esconda la mano después de tirar la piedra. Si tiene tiempo para tanto tuit y tanto insulto, también lo tiene para dialogar en una entrevista. Aportaría más. Sería algo diferente. Hay muchos que lo queremos escuchar. Anímese a salir de esa tuitera zona de confort. ¿Lunes?”.

Con el estilo usado en sus respuestas anteriores, el dueño de TV Azteca tuiteó burlón:

“Jajaja ahhh vas a seguir???? Mi tiempo lo invierto como se me da mi gana, con quién se me da mi gana y dónde se me de mi gana… por que es MI VIDA y cuido mucho en que la “invierto”… después de ver que usted es llorón y sensible, no tengo tiempo para usted”.