"El Mijis" denuncia ante la FGR a Lalo Mora por abuso sexual

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El diputado de San Luis Potosí, Pedro Carrizales “El Mijis”, acudió a la Fiscalía General de la República (FGR) a denunciar al cantante Lalo Mora, de 74 años, por abuso sexual.

El fin de semana pasado, al terminar un concierto en Pico de Rivera, California, en Estados Unidos, el artista ofreció una convivencia con sus fans y una chica le pidió una fotografía; después de que se la tomaron, el cantante le tocó el pecho y a otra le plantó un beso en la boca, sin que ellas lo consintieran.

“Hoy lo denuncié, la próxima semana voy al Congreso a proponer la ‘castración laboral’”, escribió.

Lalo Mora nos salió "Invasor" pero del cuerpo de las mujeres.



No puede ser que frente a tantos ojos abusen sexualmente de ellas y nadie haga algo. Y ¿Si fuera tu jefa, tu esposa o tu hija?



Hoy lo denuncié, la próxima semana voy al Congreso a proponer la “castración laboral”uD83EuDD5A?? https://t.co/gf0JCdfEd6 — El MIJIS (@mijisoficial) October 8, 2021

“No es la primera vez que lo hace, ha habido muchas y lo que estamos tratando se hacer es que no se normalice la violencia contra las mujeres, que no se haga costumbre. Si no me creen, se pueden subir al Metro y pregúnteles a las mujeres sobre el acoso”, dijo.

Además, sostuvo que al menos, diez mujeres han sido acosadas por el cantante Lalo Mora, quien, lamentó, “sigue impune”.

“No podemos permitir, espero que, con esto, todas las mujeres que han sido víctimas de esta persona se animen a denunciar”, agregó.

El hecho fue grabado y publicado en redes sociales, donde lo insultaron y recordaron que no es la primera vez que acosa a sus seguidoras.

Algún abogado debería asesorar a la morra y demandar al asqueroso anciano de lalo mora, este video es una prueba para que se le quite lo pinche marrano que es el viejo este.pic.twitter.com/z5XZ2BTY1q — Chacal (@Elme_sero) October 6, 2021

Según el programa “Chismorreo TV”, la chica violentada ya interpuso una demanda contra Lalo Mora porque ella se acercó educadamente, como fan y él, sin preguntarle, “le metió la mano”.

Ayer, en este mismo programa de Telediario, el reportero de espectáculos Alberto Santos dijo que recibió una llamada de Lalo Mora donde dijo que pedía disculpas.

“Ahí me disculpan por todos los medios. Me siento muy apenado. Quiero con toda el alma que me comprensa, me disculpes también tú porque ahorita estamos haciendo un video”, dijo en la llamada telefónica.

uD83DuDCFA #Chismorreo| ¡BOMBAZO! Nos enlazamos con @alberto_santos Alberto Santos, quien nos tiene primeras palabras de Lalo Mora tras agresiones con fanática uD83DuDEA8 pic.twitter.com/HFiyDcCoeY — Chismorreo (@ChismorreoTv) October 7, 2021

Su hija, Aurora Mora, quien siempre lo acompaña en sus presentaciones, aceptó el error de su padre. En entrevista para Telediario lo justificó: “Sí, mi rey, pero qué hacemos. No hay palabras. La cagó. La muchacha ahí le anda dando el teléfono, o sea, se vio medio molestilla ahí, pero para qué se arriman si ya lo conocen”, declaró.

Lalo Mora es un cantante de música grupera, originario de Nuevo León y que se dio a conocer con “Los Invasores del Norte”.