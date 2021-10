"Hay condiciones inmejorables" para nueva etapa relación bilateral, el mensaje de AMLO a EU

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Al participar la mañana de este viernes el Diálogo de Alto Nivel con funcionarios de Estados Unidos para abordar temas de migración y seguridad, el presidente Andrés Manuel López Obrador citó una frase que se le atribuye a Porfirio Díaz: “pobre México: tan lejos De Dios y tan cerca de Estados Unidos”. Pero de inmediato ofreció una nueva versión suya: “bendito México tan cerca de Dios y no tan lejos de Estados Unidos”.

En la reunión celebrada en palacio nacional, el presidente de México recordó las tres transformaciones históricas del país: la Independencia, la Reforma, la Revolución y destacó que encabeza la cuarta transformación “pacífica que consiste en eliminar la corrupción”.

Ante la delegación estadunidense encabezada por secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas y el fiscal general Merrick Garland, el mandatario mexicano destacó la necesidad del entendimiento con base en puntos comunes, el respeto a la soberanía y la necesidad de trabajar en conjunto.

“Sería inconcebible el que no hubiese entendimiento (entre EU y México), sería muy lamentable que no nos entendiéramos, que no se fortalecieran las relaciones de cooperación y amistad entre nuestros pueblos y nuestros gobiernos, nosotros estamos en esa disposición de que haya cooperación para el desarrollo, trabajemos juntos y seamos respetuosos de nuestra soberanía, yo considero que vamos a poder juntos inaugurar una etapa nueva de relaciones”, consideró López Obrador.