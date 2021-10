Líder de buscadoras de Sonora anuncia huelga de hambre en la FGR ante inacción de Durazo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante la falta de respuesta por parte del gobierno de Alfonso Durazo, la lideresa del colectivo de Madres Buscadoras de Sonora, Ceci Patricia Flores Armenta, quien tuvo que salir de la entidad por amenazas de muerte, informó que a partir del lunes 11 de octubre iniciará una huelga de hambre frente a las oficinas de la Fiscalía General de la República (FGR).

En un mensaje dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador, la mujer se queja de la nula atención por parte de la fiscalía de desaparecidos y le recuerda que ella es una desplazada por las amenazas de muerte que recibió debido a su labor.

“Presidente @lopezobrador el día lunes. iniciaré una huelga de hambre afuera de @FGRMexico debido a que el titular de la fiscalía de desaparecidos no me atiende soy la presidenta del colectivo madres buscadoras de Sonora y actualmente me encuentro desplazada por amenazas”, escribió en la cuenta oficial del colectivo.

Hace tres meses, Flores Armenta tuvo que salir de su tierra natal, luego de recibir amenazas de muerte por el trabajo que desarrolla al frente de la agrupación de Madres Buscadoras de Sonora.

A petición de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), se le brindó protección, pero las investigaciones sobre el origen de las amenazas que lleva a cabo la fiscalía estatal se encuentran estancadas, según se quejó.

Ella encabezó la búsqueda de desaparecidos después de perder a dos de sus hijos y ahora las madres que la acompañan tienen miedo de continuar la lucha.