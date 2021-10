Listas las fechas y sedes para vacunar a personas de 30 a 39 y de 18 a 29 en estas alcaldías

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La próxima semana, en la Ciudad de México se aplicarán segundas dosis de la vacuna Astrazeneca contra el covid-19 para habitantes de 30 a 39 años de la alcaldía Tlalpan y para los de 18 a 29 años de Gustavo A. Madero, Tláhuac, Miguel Hidalgo y Benito Juárez.

Respecto a las personas rezagadas de primera dosis, el director de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), Eduardo Clark García, dijo que deben esperar a que se terminen de aplicar las segundas dosis a los de 18 a 29, hacia finales de octubre, para saber qué alternativas habrá para atenderlas.

En conferencia, el funcionario anunció la realización de la Fase 32 del Programa Nacional de Vacunación en el que se aplicarán 213 mil 300 dosis en cinco días de la próxima semana.

Del martes 12 al sábado 16, se vacunará a 93 mil 300 personas de 30 a 39 años en la alcaldía Tlalpan en la Escuela Nacional Preparatoria número 5 y el Instituto Nacional de Medicina Genómica (Inmegen).

En tanto, el martes 12 y el miércoles 13 se aplicarán 120 mil dosis a personas de 18 a 29 años en las siguientes alcaldías y sedes: Auditorio Jaime Torres Bodet en Gustavo A. Madero; la Unidad Militar El Vergel en Tláhuac; el Campo Marte en Miguel Hidalgo y el Centro Médico Siglo XXI en Benito Juárez.

La autoridad pidió que acudan el martes 12 quienes tengan apellido que empiece con A a la S y el miércoles 13, de la T a la Z, así como los rezagados.

Clark García dijo que al momento, se tiene 98.7% de cobertura de vacunación a personas mayores de 18 años con primera dosis y 76% con esquema completo, lo que equivale a 5.4 millones de personas. En total, en la CDMX se han aplicado 12.2 millones de vacunas.

Previó que para finales de octubre se pueda estar arriba de 90% con esquema completo.

Rezagados y segundas dosis pendientes

El funcionario informó que esperan que la próxima semana se pueda anunciar la aplicación de segundas dosis a personas de 18 a 29 años que recibieron la primera dosis con el biológico de Sputnik.

Respecto a las personas rezagadas que aún no han recibido su primera dosis por diferentes motivos, como que se enfermaron de Covid o que necesitan una dosis que no sea del biológico ruso Sputnik, pues viajarán a países donde no es aceptada esa vacuna, el funcionario dijo que deben esperar a finales de octubre para ver qué alternativas les ofrecen.

Así lo justificó: “Abrimos la vacunación a rezagados de 30 a 39 desde hace dos meses y medio. Creemos que cualquier persona mayor de 30 años ha tenido amplia oportunidad para vacunarse como rezago. Y tuvimos esta etapa muy anunciada con criterios muy flexibles para vacunarse como rezago de 18 a 29 hace una semana. Por eso, por el momento no estamos contemplando etapas de rezagados de primera dosis”.

El funcionario añadió que “como Estado mexicano tenemos que cumplir con el compromiso de vacunar a todo el país de primeras dosis durante el mes de octubre; es decir, hay mucha vacunación en todo el país para eso”.

Y reiteró: “Por ahora sí hay que esperar un poco para rezagados de primeras dosis… yo creo que en unas dos o tres semanas, podríamos abrir eso… Sería difícil justificar que el país siga vacunando primeras dosis de manera muy acelerada y nosotros ya estemos viendo rezagados muy tardíos, por eso el compromiso de la equidad en las vacunas, esperar a que se complete octubre y luego podemos ya ver esas etapas”.

