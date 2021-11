AMLO descarta hablar con Biden sobre la reforma eléctrica, pero esto le dirá si le pregunta

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el tema de su reforma eléctrica no está en la agenda de la reunión bilateral con el mandatario de Estados Unidos, Joe Biden pero en el caso de que le llegaran a preguntar, diría que las empresas privadas que actualmente le venden energía a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), “no quieren dejar de robar”.

“No me va a costar ningún trabajo decirle al presidente (Joe) Biden, si me pregunta que no creo que lo haga porque es muy respetuoso y es un asunto que nos corresponde a los mexicanos, nosotros no vamos a darle consejos a otros países, a otros gobiernos, a hacerles recomendaciones y él es muy respetuoso de nuestra soberanía, cosa que le de agradezco mucho pero en el caso de que me dijera algo le diría: Presidente es que no quieren dejar de robar y dígame ¿qué se hace en estos casos? ¿me convierto en cómplice o represento con dignidad a mi pueblo?”, expresó.