AMLO exige resolver el desabasto de medicamentos "sin excusas de ningún tipo"

COLIMA, Col. (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador exigió este miércoles resolver el desabasto de medicamentos en el país, "sin excusas de ningún tipo".

"No vamos a estar tranquilos hasta que no haya abasto suficiente de medicamentos, atención médica y medicamentos gratuitos y no cuadro básico, todos los medicamentos, hasta los más difíciles de conseguir. Por eso se abrió la posibilidad de comprar los medicamentos en el mundo, ya no hay excusa", dijo el mandatario la mayor parte de su gabinete presidencial, reunido en Colima.

Luego apuntó directamente a dos funcionarios: "Esto es para Juan Ferrer (titular del Insabi), esto es para el doctor (Jorge) Alcocer (secretario de Salud). Yo no quiero escuchar de que faltan medicamentos, y no quiero excusas de ningún tipo".

El presidente @lopezobrador_ exigió al secretario de Salud y al director del Insabi resolver el desabasto de medicamentos en el país, "sin excusas de ningún tipo". https://t.co/iiA23HESe7 pic.twitter.com/eZrKlQweIs — Proceso (@proceso) November 11, 2021

El llamado del presidente ocurrió durante la presentación del Plan de Apoyo a Colima, en el que anunció que, como parte de las acciones en materia de seguridad pública consideradas para esta entidad, crecerá considerablemente la presencia de las Fuerzas Armadas y de los elementos de la Guardia Nacional (GN).

En el Salón de Convenciones del Complejo Administrativo en esta capital, el mandatario --acompañado de prácticamente todo su gabinete-- anunció que aumentará a nueve el número de instalaciones de la GN, casi una por municipio, lo que “va a ayudar mucho”, y ofreció: “Vamos a seguir pacificando Colima en beneficio de toda la gente”.

El jefe del Ejecutivo federal también celebró que la nueva gobernadora, Indira Vizcaíno Silva, haya decidido pedir a la Secretaría de Marina recomendar a uno de sus elementos para ocupar la Secretaría de Seguridad Pública del estado, cargo que recayó en el capitán de navío Manuel Llerandi Ruiz.

Aunque reconoció que el nombramiento del funcionario estatal es una facultad de la propia mandataria, López Obrador calificó como “una buena señal, un buen mensaje” el hecho de que ella haya recurrido a la Armada de México para decidir ese puesto.

“Es muy buena esa decisión por muchas razones, porque no va a llegar el oficial de Marina solo, llega respaldado con otros elementos de la Secretaría, y además se aleja la tentación de que siendo un conocido pueda cometer el error de entrar en complicidad con la delincuencia; esto es distinto, por esto celebro esta decisión de Indira”.

La decisión de que el control del puerto de Manzanillo, igual que el de los demás puertos del país, fuera tomado por personal de la Semar “ha sido benéfico”, pues antes esa ciudad era el foco de mayor violencia, pero “ahora es distinto, esto ha ayudado bastante, han bajado los homicidios”, subrayó.

“Me da gusto también, hablando del problema de la inseguridad, que se va a ampliar el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro para que tengan trabajo como aprendices alrededor de 5 mil jóvenes en Colima”.

Lo anterior, apuntó, es fundamental porque “no sólo es tener más presencia en el terreno de la seguridad, con más elementos, con instalaciones de la Guardia Nacional, sino también atender las causas, porque la paz es fruto de la justicia y no se pueden resolver los problemas sociales sólo con medidas coercitivas, por eso la atención a los jóvenes es fundamental, garantizarles el derecho al estudio, al trabajo, que no los enganchen, que les quitemos a los delincuentes el semillero del ejército de reserva”.

Ofreció también que como parte del Plan de Apoyo a Colima se reforzarán todos los programas federales en la entidad, de manera especial en educación, salud, bienestar y otros.

Y anunció que se impulsará la inversión pública para mejorar la infraestructura del puerto de Manzanillo. “Vamos a destinar de un fideicomiso de Aduanas que cuando llegamos al gobierno tenía alrededor de 50 mil millones de pesos y ahora tiene recursos por cerca de 90 mil millones de pesos”.

Ante el señalamiento de la gobernadora Indira Vizcaíno, en el sentido de que recibió de su antecesor --el priista José Ignacio Peralta Sánchez-- un estado con pasivos por 11 mil millones de pesos, con un déficit de 2 mil millones para este fin de año, López Obrador ofreció el apoyo financiero del gobierno federal al estado de Colima.

En ese momento el presidente pidió al director de Banobras, Jorge Mendoza, que ayude con asesoría y acciones a la gobernadora para buscar una restructuración de la deuda y un plan de rescate financiero.

Y dirigiéndose a Vizcaíno Silva, soltó: “Aun con esta situación tan delicada en lo financiero, esta deuda que te dejaron, nosotros te vamos a respaldar… ese es nuestro compromiso, apoyarte en todo, te apoya sobre todo el pueblo de Colima, que votaron por ti, y también decirte que no estás sola, que cuentas con el apoyo del gobierno federal”.