Con 21 mil 500 puntos Wifi, CDMX recibe Récord Guinness por ser la urbe más conectada del mundo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Ciudad de México alcanzó el Récord Mundial Guinness como la ciudad más conectada del mundo, con 21 mil 500 puntos de conexión de Wifi gratuito, público y abierto en las 16 alcaldías.



En la glorieta del Ángel de la Independencia, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, recibió el reconocimiento de la organización internacional Récord Guinness y agradeció a la empresa Telmex, del magnate Carlos Slim, por colaborar con la infraestructura en este logro, y aclaró que es sin costo para el gobierno capitalino.

Luego adelantó que la meta es llegar a los 30 mil puntos de acceso gratuito en 2024, con la puesta en marcha del servicio en escuelas públicas de educación básica, así como en las instalaciones de educación media y superior del gobierno capitalino y en las mil 800 unidades habitacionales de la capital.

“Vamos por más, no nos quedamos con ser la ciudad con más puntos WiFi, sino que vamos por más, por las escuelas públicas de la Ciudad de México, por las preparatorias y universidades de la ciudad”, dijo. Y mencionó al Instituto de Educación Media Superior (IEMS), el Instituto Rosario Castellanos, la Universidad de la Salud y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM).

Con esta cantidad de puntos WiFi, la CDMX rebasó a Moscú, Rusia, que tiene 20 mil 996, seguida de Seúl, Corea del Sur, con 13 mil 844, y Tokio, Japón, con 11 mil 401 puntos.

José Antonio Peña Merino, director de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), destacó que tener acceso a internet es un derecho humano. Subrayó que la conexión a estos puntos WiFi es segura, pues no se necesita llenar ningún formulario, no se capturan datos personales y no tienen limitaciones de tiempo ni de contenido.

De igual manera, destacó el trabajo del área de conectividad en la colaboración del C5 y el hecho de que “no hubo un peso adicional” erogado para lograrlo y sí, en cambio, un ahorro de 864 millones de pesos de los contratos de conectividad con Telmex.

Según la autoridad, al año se pagan cerca de 700 millones de pesos por el contrato anual de conectividad con Telmex, a diferencia de los mil millones que se pagaban en la administración anterior.

Telmex es una empresa del emporio de Carlos Slim, dueño también de Grupo Carso, quien construyó el tramo elevado de la Línea 12 del Metro y que, tras el colapso de la trabe cercana a la estación Olivos, el pasado 3 de mayo, asumirá el costo y la reconstrucción del mismo y el reforzamiento de todo el tramo elevado, según el acuerdo que firmó con el gobierno de Sheinbaum.