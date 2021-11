Diputados chocan en la primera ronda de análisis del Presupuesto 2022

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Discusiones en torno a las políticas de Andrés Manuel López Obrador calentaron los ánimos en la primera ronda de la discusión del Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2022.

Margarita Zavala, representante de Acción Nacional, subió a la tribuna para criticar las medidas que la actual administración ha tomado para combatir la pobreza.

“Vamos a votar en contra. No le mejoran la calidad de vida, no mientan, le administran la vida. A la pobreza, diputados y diputados oficialistas, hay que combatirlas, eliminarla, no administrarla. El presupuesto de egresos no tiene nada para una reactivación económica”, dijo la excandidata presidencial.

Elizabeth Pérez Valdez, del PRD, se fue a los insultos contra la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, después de defender la perspectiva de género de su bancada y aliados, y criticar la falta de presupuesto a las políticas para la equidad.

“Insisten en creer que perspectiva de género es dar dinero a instituciones, compra de leche y dinero para fertilizante, y llaman a eso igualdad.

“Aunque al patriarca de la presidencia le pese escucharnos todos los días, aquí estamos, seguimos y no nos vamos, por más barricadas y muros que nos pongan. El ‘mesías’ y su pequeña regenta de la Ciudad de México, les romperemos todas y cada una de ellas”, expresó en alusión a discursos feministas.

Al respecto, el diputado Gerardo Fernández Noroña pidió congruencia a la legisladora al hablar de respeto a los derechos de las mujeres.

Minutos antes se suscitaron controversias entre la diputada de Morena, Claudia Selene Ávila, y la bancada de Acción Nacional, así como Morena y PT contra el diputado Jorge Álvarez Maynez, de Movimiento Ciudadano, quien mostró una playera de los Pumas para defender a la UNAM de las recientes críticas del presidente.

La razón de las polémicas entre legisladores fueron las interrupciones a los discursos de cada uno y a la presencia de carteles por parte de todas las bancadas. Al respecto, Leonel Godoy, de Morena, afirmó a la bancada de Acción Nacional: El que se lleva, se aguanta, ustedes empezaron.

Fernández Noroña aludió a los legisladores que, en su discurso, se muestran preocupados por el presupuesto para la defensa del medio ambiente, pero acudieron a la Fórmula 1, celebrada en la Ciudad de México el fin de semana pasado.

Tras poco más de cuatro horas de debate, Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara, decretó un receso de tres horas para continuar con la segunda parte de la discusión.