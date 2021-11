¿Exhumar el cuerpo de Octavio Ocaña? Sólo con el FBI, dice el padre del actor

CIUDAD DE MÉXICO (apro).. – Octavio Pérez, el padre del difunto actor Octavio Ocaña, de 22 años, sostuvo que solo aceptaría la exhumación del cuerpo de su hijo si interviene el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), ya que no confía en la policía del Estado de México.

“Yo creo que si viene alguien de fuera (de otro país) soy capaz ¿sabes de qué? De exhumar el cuerpo. Pero alguien de fuera, no alguien de aquí. Si viene un perito del FBI y me dice: ‘adelante, pero necesito exhumarlo, vámonos tú y yo solos a hacerlo. Y juro que lo hago, pero uno de aquí ¿cómo voy a hacerlo? Ya no tengo. ¡Ay! Ya no confío en nadie de esa gente”, confesó en el programa “De Primera Mano”.

Al inicio de la transmisión, el señor dijo que no era necesario exhumar el cadáver de su hijo porque “él ya está descansando” y porque las pruebas y las cámaras de lo que sucedió “ahí están” y él no lo va a permitir. Solamente que pasen sobre su cadáver, pero no cree que lo hagan, añadió.

“Yo no lo permitiría. Mi hijo yo creo que ya está descansando. Por eso te lo dije a ti, querían experimentar con mi hijo y mi hijo no es experimento de nadie. Está claro. Lo sigo en serio. No es experimento de nadie. Así de fácil. No me lo van a estar tasajeando. Mi hijo ya está descansando. Hagan su trabajo. Es lo que tienen que hacer”.

Sobre los videos que han circulado en redes sociales sobre el fenecido actor consumiendo cocaína o disparando un arma de fuego, el señor lo minimizó diciendo que era parte de su vida íntima y fueron grabados en su teléfono y filtrados por la misma policía mexiquense.

En cuanto a las fotografías de la cabeza de su hijo donde se ve el orificio en la parte de atrás del cráneo de Octavio Ocaña, su padre dijo que es inconcebible que un médico forense haga su trabajo y luego lo filtre a las redes sociales, pues es íntimo.

Además, criticó que la zona no estuviera acordonada cuando sucedieron los hechos, el 29 de octubre y que, al siguiente día, los policías vestidos de civil regresaron a la escena para ver qué encontraban y manipularla “con palitos”.

Asimismo, anunció que pedirá un peritaje externo a la camioneta donde se accidentó el actor, en la carretera Chamapa-Lechería, para verificar el número de impactos de bala que recibió.

“A esa camioneta no la iban a alcanzar, por eso le dispararon. A esa camioneta nunca le iban ‘a ver el pelo’ y yo creo que por eso se metió a la autopista para que estos babosos no lo sigan y lo persiguieron todavía por la federal, cuando no tienen jurisdicción ahí. No tienen nada que hacer ahí”.

¿Qué dice el gobierno de Cuautitlán Izcalli?

El martes, en su cuenta de Facebook, el gobierno municipal de Cuautitlán Izcalli dijo que será respetuoso y seguirá colaborando con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) en la investigación de la muerte de Octavio “N”.

El comisionario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal aseguró que los dos policías de su corporación que participaron en la persecución del occiso “actuaron de acuerdo con los protocolos establecidos, tal y como ha quedado asentado en la carpeta de investigación que realiza la fiscalía mexiquense”.

Señaló que los oficiales fueron llamados a rendir su declaración como testigos y les hicieron las pruebas periciales a sus armas. Además, la unidad en la que viajaban quedó a disposición de las autoridades para determinar si el vehículo del fallecido fue impactado por la unidad oficial.

“Del mismo modo, señala que la mujer policía que se encontraba en el lugar de los hechos y a quien se señaló de sustraer ‘una cadena’ propiedad del actor Octavio ‘N’ fue llamada por la FGJEM para declarar. Agrega que la fiscalía entregó las pertenencias del occiso a su familia, sin que se reportara algún artículo perdido”.

El comisionado puntualizó que la mujer policía señalada en redes sociales del robo de las pertenencias del actor no estuvo presente en el lugar de los hechos, únicamente compartió un video de dominio público desde su cuenta personal de Facebook.