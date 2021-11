Guanajuato presentará a AMLO plan alternativo para que León disponga de agua de El Zapotillo

GUANAJUATO, Gto. (apro).- El gobierno estatal y el municipal de León alistan una propuesta técnica alternativa a la disposición de agua de la presa El Zapotillo para abastecer a la población de dicha ciudad, misma que presentarán al presidente Andrés Manuel López Obrador “en cuanto me dé cita”, dijo el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.



El panista habló del tema un día después de que el presidente se reunió con pobladores de Temacapulín, Acasico y Palmarejo --pueblos que estuvieron en riesgo de ser inundados por la operación de la presa El Zapotillo-- y ratificó el compromiso de dejar la cortina de la presa en 80 metros de alto para mantenerlos a salvo, además de brindarles apoyo con obras para las comunidades.

Diego Sinhue Rodríguez manifestó su acuerdo con la auditoría técnica a la obra de la presa que anunció López Obrador en su visita de ayer a la zona.

En una gira de trabajo informó que por lo menos se han realizado cinco mesas técnicas entre autoridades del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (Sapal), la Comisión Estatal del Agua y la Nacional (Conagua), para trabajar en un “plan B”, puesto que León no podrá disponer de agua --debido a la capacidad con la que quedaría la presa, como era el acuerdo original-- sino únicamente Guadalajara.

“No la podemos adelantar porque mucho del éxito de esta propuesta depende de la secrecía; el que tiene que escucharla primero es el presidente, porque implica recursos de la federación”, apuntó el gobernador.

Aclaró que será indispensable el apoyo federal, porque el estado no tiene recursos para ese plan, además de que cualquier proyecto en materia de agua tiene que ser aprobado por el gobierno federal. “Son facultades de la federación, tenemos que pedir su autorización”.

Aunque dijo que su gobierno “no quita el dedo del renglón” para contar con agua de El Zapotillo en un futuro, Diego Sinhue reconoció que por lo menos en los tres años que restan del actual sexenio presidencial “me queda claro que no van a inundar los pueblos, no van a continuar la elevación de la cortina. Pero tampoco la van a demoler… (habrá) cambio de gobierno y puede haber otra decisión, no sé”, añadió.

Además de buscarlo para presentarle el plan alternativo que garantice agua para León en los próximos años, Rodríguez Vallejo pretende hablar con el presidente López Obrador para aclarar otros puntos, dado que el gobierno de Guanajuato invirtió millones de pesos en la presa, lo mismo que el Sapal.

“Allí hay dinero de Guanajuato, hay que preguntarle a Sapal. Hay líneas de crédito abiertas, ese es otro de los temas. Es uno de los temas que tenemos que platicar con el presidente, en qué condiciones queda lo que ya había invertido Guanajuato en esta presa del Zapotillo”, abundó.

Y otro tema pendiente de hablar con el Ejecutivo, dijo, es el del decreto de distribución de agua con Jalisco, entre otros puntos que pretende abordar en la cita que, según ha dicho desde hace meses, ha pedido a López Obrador sin éxito hasta ahora.

“En cuanto me reciba el presidente, mandamos por escrito una (solicitud para) cita con el presidente; creo que lo voy a ver el martes en el tianguis turístico de Yucatán”.

En esta misma entrevista, el gobernador panista elogió la acción de los alcaldes que acudieron al Congreso de la Unión para demandar más recursos, aunque “no se logró nada y se aprobó el presupuesto” sin considerar esta exigencia.

De acuerdo con Rodríguez Vallejo, “cada vez se castiga más el presupuesto de los estados y los municipios. Este gobierno ha centralizado los recursos para sus programas sociales, lo cual, más allá de criticarlo o no, sí tiene que dar recursos al estado y los municipios, por eso se cobran impuestos”, finalizó.