Orden a Alcocer sobre desabasto de medicinas no fue un regaño, "le tengo toda la confianza": AMLO

COLIMA, Col. (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador matizó hoy su exigencia de que se resuelva el desabasto de medicamentos en el país y refrendó “toda la confianza” al secretario de Salud, Jorge Alcocer, a quien la noche del miércoles durante un evento público le manifestó directamente a manera de reclamo: “No quiero escuchar que faltan medicamentos, y no quiero excusas de ningún tipo”.

El mandatario aprovechó el cuestionamiento de una reportera sobre el desabasto de fármacos oncológicos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en la conferencia de prensa matutina de este jueves, para aclarar que no se trató de “un regaño” hacia el funcionario, a quien ofreció su respeto.

Aunque en un principio señaló que sus palabras se malinterpretaron, inmediatamente rectificó y aceptó que “no se malinterpretó, es que yo lo dije de una manera un poco fuerte… ayer como lo dije se pensó que era un regaño al secretario de Salud, que es una gente extraordinaria el doctor Jorge Alcocer”.

López Obrador dijo conocer desde hace muchos años al funcionario, cuyos familiares “eran abogados defensores de presos políticos y él se formó desde joven como los médicos de antes, que iban a dar servicio a las comunidades y a los pueblos, además fue escalando y es una eminencia, premio nacional de ciencias, reconocido mundialmente en su especialidad y además hombre bueno, honesto, de convicciones”.

Sin embargo, insistió el presidente, “también necesitamos que no falten medicamentos y lo tenemos que hacer, lo tenemos que lograr; cómo es posible que llegue la ‘sabrita’, las aguas industrializadas, hasta la comunidad más apartada, hay productos chatarra en todos lados, cómo no vamos a hacer llegar las medicinas, todas”.

Reafirmó que sí hay presupuesto suficiente, pues “ya se resolvió el problema del monopolio que existía, de que no se le podía comprar más que a diez empresas que vendían 100 mil millones de pesos al año de medicinas al gobierno. Eso se terminó. No se podían comprar medicinas en el extranjero, se reformó la ley y podemos comprar las medicinas en cualquier país del mundo, cualquier tipo de medicina”.

Por lo anterior, reiteró que no hay ninguna excusa para tener todos los medicamentos gratuitos, porque es posible tenerlos para todo el pueblo con el mismo presupuesto de antes, porque “era muchísimo lo que se robaban, entonces es un asunto de eficiencia, de aplicarnos, que no falten los medicamentos y es un compromiso y vamos a seguir perseverantes, soy terco, no se me olvidan las cosas, es un compromiso que tenemos y lo vamos a cumplir”.