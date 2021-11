PRD suma nueva denuncia contra Sheinbaum por "promoción personalizada"; presenta queja en el INE

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Las denuncias contra la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, por la presunta “promoción personalizada” con la entrega de tarjetas “Mi Beca para empezar”, escalaron de nivel: la representación del Partido de la Revolución Democrática (PRD) interpuso una queja en el Instituto Nacional Electoral (INE), que se suma a las tres acumuladas en el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM).



Este jueves, Ángel Ávila, representante del PRD ante el Consejo General del INE, difundió en su cuenta de Twitter el oficio de la queja que presentó contra la morenista “por violar las disposiciones constitucionales establecidas en el artículo 134 referente a la propaganda personalizada de los funcionarios por la llamada ‘Tarjeta de Claudia’”.

“Esta ‘auto-promoción’ es ilegal porque la Jefa de Gobierno está utilizando recursos públicos para promover su imagen. No bajaremos la guardia y seguiremos denunciando los abusos de nuestros gobernantes. El dinero público debe servir a l@s ciudad@s y no para fines personales”, abundó.



El oficio está fechado este jueves 11 y acusa violaciones a la Constitución Política mexicana y a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Además de Sheinbaum Pardo, también señala como probable responsable a Luis Humberto Fernández, titular de la Autoridad Educativa Federal en la CDMX y a “quienes resulten responsables”.

El día de hoy el @PRDMexico presentó una queja en contra de la Jefa de Gobierno de la CDMX @Claudiashein por violar las disposiciones constitucionales establecidas en el artículo 134 referente a la propaganda personalizada de los funcionarios por la llamada "Tarjeta de Claudia" pic.twitter.com/QvAjHvQCPg — Angel Avila (@AngelAvilaPRD) November 11, 2021



Durante los actos de entrega en distintos planteles públicos de educación básica, Fernández es quien ha identificado como “la tarjeta de Claudia” el plástico que, con los colores de Morena, se entrega a los padres de los estudiantes para recibir una beca mensual.



En la queja, el PRD solicitó medidas cautelares para ordenar a Sheinbaum Pardo suspender cualquier acto que sea considerado como propaganda personalizada.

Esta queja es la cuarta que integrantes de la oposición presentan ante órganos electorales. Las tres primeras fueron presentadas ante el IECM por los diputados locales del Partido Acción Nacional (PAN), América Rangel y Federico Döring, y por la senadora del mismo partido, Kenya López Rabadán.

Ayer, cuestionada sobre estas quejas de la oposición, la mandataria capitalina contestó: “No tiene nada que ver con promoción personalizada ni mucho menos. Lo que no somos es un gobierno de oficina, somos un gobierno de tierra. Si durante la pandemia no pudimos estar en territorio, pues fue por razones sanitarias. Pero ahora estamos yendo a las escuelas, estamos yendo a tocar casa por casa para el Programa de Salud, para el Programa de Seguridad”.



E insistió: “Nosotros somos un gobierno que está en territorio y eso lo vamos a seguir haciendo y no tiene nada que ver con una promoción personalizada”.