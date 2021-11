AMLO anuncia que celebrará su cumpleaños en "retiro familiar"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “No voy a poder abrazarlos a todos de manera personal, quiero mucho sinceramente a la gente es lo que me mantiene: el amor al pueblo”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en referencia a su cumpleaños 68, que celebrará mañana sábado.

De esta forma concluyó su conferencia mañanera que se realizo esta mañana en la ciudad de Hermosillo, capital del estado de Sonora, donde dijo textual:

“Digo esto para agradecer por todas las muestras de solidaridad, por todas las felicitaciones y voy a estar con mi familia, a partir de mi regreso a la ciudad de México, me quedo en retiro familiar para estar con mi familia que también me da mucho aliento, no podría yo salir adelante, enfrentar problemas afuera si adentro no tengo apoyo y respaldo familiar, entonces son mis dos grandes pasiones, el pueblo y mi familia y agrego una más que tiene que ver son Sonora: el beisbol”, indicó.

#AMLO: Mis 2 grandes pasiones, el pueblo y mi familia, y agrego una más, el beisbol. Vamos a estar mañana en ese retiro, agradecerle mucho a la gente, estamos bien y de buenas. pic.twitter.com/5aNvwCmHRd — Ana Luisa (@HNoticiasMX) November 12, 2021

El presidente López Obrador reiteró su agradecimiento a sus simpatizantes que lo felicitan por sus 68 años que cumple mañana y expresó:

“Estoy muy bien de salud, gracias al creador, gracias a la ciencia, gracias a la naturaleza, gracias a la vida, no voy a poder abrazar a todos”,refirió.

Incluso, recordó una anécdota con el poeta tabasqueño Carlos Pellicer Cámara, quien en los años sesentas estuvo en la ciudad de Hermosillo y desde este lugar escribió el poema Cananea que en uno de sus párrafos señala que “la sangre oculta en la mirada del minero dilapidado como riqueza anónima, razonado por la avaricia glóbulo empobrecido en la arterioesclerosis de la mina”, y también fundó el museo de Sonora.

“Una vez visité al maestro (Carlos) Pellicer en su casa, bueno varias veces, en su biblioteca tenía una tarjeta, los intelectuales, los artistas poetas, son también muy sensibles. Bueno cuando lo visité, una de las veces, me llamó la atención que en su biblioteca tenía una tarjetita y decía: “No habrá recepción”, señaló López Obrador.

Luego, comentó que mañana estar en retiro con su familia y agradeció de nuevo las muestras de afecto hacia su persona.

“Estamos bien y de buenas, estamos saliendo de una situación muy difícil, dolorosa por la pandemia, también mi abrazo fraterno, permanente a todos los familiares de quienes han perdido la vida, no los vamos a olvidar nunca y vamos a seguir defendiendo a todos y nos vamos a seguir sintiendo cada vez más felices por llevar a la práctica ese principio filosófico universal que es la esencia del humanismo que es: el amor al prójimo”, concluyó.