Felipe Calderón aplaudió a AMLO por este motivo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El expresidente Felipe Calderón aprovechó una de las cuatro acciones en materia de salud, como parte del “Plan Apoyo a Colima” presentado hace dos días por el presidente Andrés Manuel López Obrador, para reconocerlo por haber aceptado el desabasto de medicinas.

“Se acabó la discusión: sí hay desabasto de medicinas, el presidente lo ha reconocido, y qué bueno. El problema es que lo habían negado reiteradamente. Con el prejuicio en contra de las empresas destrozaron un sistema eficaz”, escribió en redes sociales.

Lo anterior, sin mencionar la corrupción entre distribuidoras que acaparaban la compra de medicamentos, además de los 340 hospitales en condiciones de abandono que, según el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, recibió la actual administración, lo que dificulta la cobertura para proveer servicios de salud y atención médica.

El pasado miércoles 10, junto con la gobernadora del estado, Indira Vizcaíno Silva, López Obrador presentó el “Plan Colima”, y al mencionar el tema de la salud dijo que tienen que cumplir con cuatro acciones, entre ellas el abasto de medicinas.



“Lo tercero, las medicinas. No vamos a estar tranquilos hasta que no haya abasto suficiente de medicamentos, atención médica y medicamentos gratuitos y no cuadro básico, hasta los más difíciles de conseguir”.

Comentó que se abrió la posibilidad de comprar los medicamentos en el mundo, para que no haya excusas ni se permita la corrupción que existía en 10 distribuidoras que acaparaban la compra que hacía el gobierno en turno.

Porque “ni siquiera (eran) laboratorios, sino empresas intermediarias, distribuidoras vinculadas a políticos corruptos. Pero ya tenemos que terminar de resolver el problema del abasto de medicamentos”, aseguró.

Mantenimiento a infraestructura

La primera de las acciones, apuntó el presidente de México, es tener instalaciones adecuadas, dignas, desde los centros de salud, y rehabilitar las unidades médicas rurales y los hospitales.

“Y no podemos dejar obras que se hicieron a la ligera y que no han funcionado. No podemos dejarlas de atender. Hay que buscar la forma porque es inversión que ya se hizo. Es dinero del pueblo”.

Por eso, consideró que deben rehabilitarse todas las instalaciones abandonadas, terminar obras en proceso y darle mantenimiento a toda la infraestructura de salud: hospitales públicos para la atención de quienes no tienen seguridad social, sean clínicas, hospitales del IMSS, del ISSSTE --que urgen en Colima--, que se mejoren los servicios y las instalaciones.

“Lo segundo, que no falten médicos y los especialistas. Antes se pensaba nada más en la construcción del edificio, de la infraestructura, la obra civil, y no se pensaba en la operación, en la administración, en los médicos, en enfermeras, en especialistas, en todo el personal de salud. Esto se tiene que atender”, señaló.

La tercera, abundó, es el abasto de medicamentos, y la cuarta acción: basificar a los trabajadores de la salud contratados como eventuales.

