Reportan un león suelto en los alrededores de Culiacán

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).– En el municipio de Culiacán, Sinaloa, reportaron a un león rondando por las calles, por lo que personal del zoológico inició la búsqueda del felino.

El director de la paramunicipal, Diego García Heredia, reportó que el animal ya se alimentó de algunas mascotas.

“Ya lo buscamos y no hemos visto nada, pero ahorita no hemos preparado para hacer una búsqueda a fondo. Estamos en eso. Todo dependerá del ejemplar, qué animal, peso y edad. No sabemos si es verdad y puede ser cualquier animal bajado del cerro, un puma”.

En atención a una denuncia ciudadana sobre la supuesta presencia de un león a las afueras de #Culiacán, elementos de la #PEPSinaloa acudieron en apoyo a los vecinos del lugar quienes se encuentran buscando al felino.



En la búsqueda participan elementos de Protección Civil Municipal, de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y del propio zoológico, según reportó el diario Noreste.