AMLO agradece aprobación del presupuesto, "antes no llegaba al pueblo"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-“A mí me da mucho gusto de que el Presupuesto de Egresos para el año próximo se haya aprobado así, con bastantes votos en contra porque esto no se daba así”, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador este lunes durante la conferencia matutina.

Recordó que durante el gobierno del expresidente Felipe Calderón Hinojosa y su secretario de Hacienda, Agustín Carstens, el presupuesto se aprobó durante tres años consecutivos por unanimidad.

“¿Cómo lograron eso? Lo que no suena lógico, suena metálico. Esa unanimidad significaba repartir el presupuesto a políticos y hombres de negocios y al pueblo no le llegaba nada y todos felices”, dijo.

“¿imaginen que no haya un voto en contra? los maiceaban a los legisladores, con todo respeto al maíz, ahora ya no hay nada de eso, nada de que “vamos a negociar” y “aquí están mis votos, pero ¿qué me vas a dar?” Nada”, señaló AMLO.

El mandatario celebró que este fin de semana se haya aprobado por mayoría el presupuesto para el ejercicio fiscal 2022 en la Cámara de Diputados con 273 votos de su partido Morena y aliados, frente a 214 en contra del bloque partidista opositor a su gobierno.

“Agradecer a los legisladores porque ya nos dan tranquilidad y afortunadamente se aprobó el presupuesto no por unanimidad porque todo el bloque conservador se opuso, ya conocen la historia, los de un partido del bloque conservador, el partido más conservador de los conservadores, no aprobó en su momento la pensión para adultos mayores, becas y medicamentos”, dijo en referencia al PAN.

Luego, dijo que el mismo bloque partidista opositor en esta ocasión hicieron lo mismo, es decir, votaron en contra de los programas sociales del gobierno federal.

“Afortunadamente se cuenta con mayoría en la Cámara de Diputados federales por eso fueron importantes las elecciones de julio pasado porque se agruparon todos, hicieron un bloque conservador porque no querían que se tuviese mayoría para aprobar los apoyos del pueblo, querían seguir con la misma estrategia de antes que el presupuesto se destinara a las minorías”, refirió.

Al respecto, aseguró que la sociedad entendió “quienes están en contra del pueblo” y le dio su confianza a Morena, y ahora “están viendo los resultados”.

“Imagínense, si iban a votar por un partido que rechazó las pensiones para adultos mayores, las pensiones para niños con discapacidad. El pueblo no es masoquista, no va a votar en contra de sus verdugos y opresores, de modo que fue muy importante lo de ayer”, dijo en referencia a la aprobación del Presupuesto de Egresos 2022.

También, comentó que en los gobiernos anteriores, el presupuesto no llegaba al pueblo y se quedaba en las élites partidistas y empresarios que se beneficiaban con negocios al amparo del poder público.

“Ese dinero que es del pueblo, no le llegaba al pueblo, se destinaba a otras cosas, se quedaba arriba para beneficio de minorías. No solo hacían jugosos negocios privatizando, entregando bienes de la nación a particulares, sino también se quedaban con el presupuesto”, dijo.

“Aceptando sin conceder de que hicieran sus negocios al amparo del poder público para privatizar el petróleo, la industria eléctrica, las empresas públicas, hasta los reclusorios pero que respetaran el presupuesto que es sagrado, pero no, también le metían mano o lo usaban para comprar lealtades, para comprar conciencias”, indicó.

Por ello, dijo que le dio gusto que la aprobación, se haya registrado con “bastantes” votos en contra porque antes había unanimidad.