AMLO rechaza opinar sobre marcha disidente en Cuba: "no somos injerencistas"

Consideración. “Yo pienso que no se debe de aislar a Cuba políticamente hablando", dijo el presidente. Foto: Octavio Gómez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que su gobierno es respetuoso de las políticas que se toman en otros países, “no somos injerencistas”, dijo cuando le preguntaron sobre la marcha convocada por la disidencia en la isla de Cuba y que fue prohibida por las autoridades del país caribeño.

Incluso, reiteró su rechazo al bloqueo económico que impuso el gobierno de Estados Unidos a Cuba.

“Yo pienso que no se debe de aislar a Cuba políticamente hablando, no se puede asfixiar a los cubanos que han decidido mantenerse en Cuba, estoy en contra del bloqueo, creo que es inhumano”, dijo

“Nadie tiene derecho a aislar, asfixiar a un pueblo, nadie tiene derecho a que mediante estas prácticas se lleve a un pueblo a rebelarse contra su gobierno. Eso es vil, canallesco”, aseguró.

En la conferencia mañanera, el mandatario rechazó opinar sobre la prohibición del gobierno cubano a la marcha convocada por opositores a la administración del presidente Miguel Díaz-Canel.

“Sencillamente no tengo opinión, son decisiones de otro país. Yo sí pienso que debería de cambiar la política en general, sobre todo que no haya represalias en contra de pueblos, gobiernos, que han decidido tener un sistema político determinado de acuerdo a su idiosincrasia, su historia, a sus procesos internos”, reviró a la pregunta de un reportero.

Luego, recordó que México recibió ayuda internacional en el contexto de la pandemia de coronavirus, especialmente de los migrantes que radican en el extranjero.

“Recibimos apoyo de los mexicanos que viven y trabajan en Estados Unidos, nos apoyan enviando a sus familiares recursos, se han incrementado muchísimo las remesas y eso ha significado una gran ayuda a nuestro pueblo. Estamos agradecidos con los migrantes, mucho muy agradecidos”, señaló.

En contraste, dijo que los cubanos que radican en Estados Unidos, no pueden enviar a sus familiares apoyos.

“Eso no me parece justo, eso no tiene nada que ver con la fraternidad universal. Si un mexicano, un cubano, decide enviar apoyo a sus familiares en Cuba o en México, claro que debe tener libertad para hacerlo. ¿En nombre de qué se le impide hacerlo si es para ayudar a un familiar, a otro ser humano? Esas medidas son retrógradas”, reprochó.

Por ello, reiteró que no puede opinar sobre la marcha en Cuba porque es un asunto que le compete a las autoridades y el pueblo caribeño.

“Si yo trato este tema y se puede interpretar de que no soy objetivo, pues mire, como es tanto el bloque opositor, como son todos los medios y todos los potentados del mundo en contra, pues el hecho de que yo me pronuncie a favor de la independencia de ese pueblo y de la dignidad de ese pueblo pues no afecta en nada”, dijo.

“Es como cuando me dicen: ‘A ver, ¿y la autocrítica?’ Sí la hago, pero tengo tantos críticos que para qué yo voy a ahondar más si no hay equilibrios”, sentenció.

Dijo que esta falta de equilibrio se refleja en medios de comunicación y opositores que están en contra del pueblo y del gobierno cubano.

“No hay objetividad, no hay equilibrio. Y ya lo he dicho en otras ocasiones, después de dos siglos de predominio de una política en América, que un país tenga la arrogancia de sentirse libre, independiente, sólo por ese hecho merece toda nuestra admiración y todo nuestro respeto, es único, un caso único. Entonces, no nos gusta a nosotros ser comparsa, pensamos por nosotros mismos”, indicó.