"Soy responsable, aunque no soy culpable": AMLO sobre pacientes muertos en Hidalgo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Soy responsable, aunque no soy culpable”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en referencia al caso de la inundación registrada en septiembre pasado en el estado de Hidalgo que provocó la muerte de 14 personas que estaban convaleciendo en el hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

“Yo pienso que deberían de conocer el dictamen sobre lo que realmente sucedió, porque ustedes ya están haciendo juicios sumarios”, expresó.

No obstante, dijo que si las autoridades que investigan el caso determinan que hubo negligencia de autoridades, se va a castigar a quien resulte responsable.

En la conferencia mañanera, el mandatario dijo que en su gobierno, no se protege a nadie y el que comete un delito o injusticia, será castigado.

“Ya no es el tiempo de antes, ¿Cómo es que decía un secretario de Gobernación de antes? ‘La ley es la ley, caiga quien caiga, no me va a temblar la mano”, indicó López Obrador.

Además, dijo que los familiares de las víctimas de la tragedia ya están siendo atendidas por autoridades federales y se trabaja para implementar un plan con el propósito de evitar nuevas inundaciones en esa zona del estado de Hidalgo.

Por ello, anunció que este día se presentará el informe técnico sobre la causa de la inundación ocurrida hace más de dos meses.

“Para eso fuimos, es un plan para evitar inundaciones, un plan que va a presentar la Comisión del Agua que tiene que ver con desazolves, que tiene que ver con bordos, evitar que vuelva a suceder lo de la inundación”, indicó.