AMLO prepara campaña para defender su reforma eléctrica

CIUDAD DE MÉXICO. (apro).-El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció una campaña nacional para promover su reforma eléctrica con el propósito de que la sociedad tenga conocimiento de la estrategia para “fortalecer” a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), transitar a la generación de energías limpias y no depender de una sola fuente de abasto.

Rechazó el señalamiento de crear plantas de generación de energía a base de carbón y combustóleo, porque la apuesta de su gobierno es aprovechar la infraestructura existente de hidroeléctricas, así como construir un parque solar en Sonora y dos plantas termoeléctricas de gas (de ciclo combinado) en Mérida y Valladolid, Yucatán.

Si diputados del PRI no aprueban reforma eléctrica serán "buenos salinistas": AMLO

Por ello, dijo que iniciará una campaña a nivel nacional para informar a la sociedad, el contenido de su reforma eléctrica que ha sido criticada por sus opositores.

El presidente justificó esta campaña, argumentando que la gente no sabía nada por la falta de información, cuando se aprobó la reforma energética del anterior gobierno federal.

“Cuando impusieron la reforma energética del gobierno anterior, la gente no se enteró de qué se trataba. Lo tengo muy presente porque nosotros estábamos muy preocupados y ocupados para que no se aprobara esa reforma energética que no se privatizara el petróleo y la industria eléctrica”, recordó.