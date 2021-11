Julio Menchaca, senador de Morena, viajó en avión privado; dice que fue un "ride"

CIUDAD DE MÉXICO.- El senador de Morena por el estado de Hidalgo, Julio Menchaca, admitió haber viajado en avión privado para asistir a la toma de protesta del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, pero ese asunto no debe satanizarse, dijo, debido a que no se usaron recursos públicos.



De acuerdo con Menchaca, no hubo derroche ni se utilizaron recursos públicos, incluso contaba ya con su boleto para el vuelo comercial, pero se dio la oportunidad de viajar con amigos que también fueron invitados.

Esos amigos, puntualizó, le dieron “ride” desde Pachuca, Hidalgo; incluso se burló de la confusión que tuvo con las palabras “satanizar” y “sanitizar”: “No hay que sanitizar ¿sanitizar? ¡Satanizar! con el tema de la pandemia. Unos sanitizan, otros satanizan”, soltó.

"Quiero felicitar a mi amigo el Dr. @rochamoya_ a quien acompañé en su toma de protesta como gobernador de Sinaloa. ¡Enhorabuena!", escribió el legislador en su cuenta de Twitter.

Y argumentó que hay legisladores que tienen algún jet privado como resultado de su esfuerzo, pues también son empresarios progresistas que han apoyado al presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Malo la utilización de los recursos públicos, que se desvíe dinero para hacer cosas que no corresponden, pero cuando corresponden al patrimonio personal, es muy respetable quien quiera hacer uso y disponga para su beneficio personal o familiar”, sostuvo el senador de Hidalgo.

Y ejemplificó con el hecho de que alguien podrá tener la disposición presupuestaria de adquirir una camioneta Suburban y otros para un Volkswagen, además de que también hay servicio de taxis aéreos, pero no debería de ser un “pecado” usarlos.