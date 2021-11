AMLO dice que defenderá reforma eléctrica ante Biden y Trudeau: "ni modo que apoyen a corruptos"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que defenderá su iniciativa de reforma eléctrica si el tema surge en el encuentro que tendrá con Joe Biden y Justin Trudeau mañana jueves.

López Obrador confía en que no tendrá problema en explicar sus argumentos a sus homólogos, pues "ni modo que apoyen a corruptos".

- ¿Se va a tratar el tema de energía eléctrica en la cumbre?, se le cuestionó.

-No, no, no está, pero si sale en la conversación, pues también lo tratamos, explicarle al Primer Ministro Trudeau, al Presidente Biden por qué queremos fortalecer la Comisión Federal de Electricidad, es muy sencillo".

"Lo que queremos es que no aumente el precio de la luz y que se termine con los abusos de las empresas particulares, sobre todo las empresas extranjeras bien especial”, señaló en la conferencia mañanera realizada en su gira por Quintana Roo.

Desde Cancún, el presidente insistió en su critica a las empresas españolas que, asegura, veían al país como tierra de conquista y tenían de empleados a los expresidentes de México.

"Iberdrola tenía de empleado al e presidente Felipe Calderón y de empleada a la que fue secretaria de Energía y por eso hacían y deshacían, pero eso ya se terminó, a robar a otra parte. Entonces ¿ustedes creen que me va a costar trabajo decirle esto al Presidente Biden o al Primer Ministro Trudeau? Pues no, ni modo que ellos estén a favor o protejan a corruptos, ellos son gentes íntegras que defienden los intereses se sus pueblos, como lo hacemos nosotros en México".

Y sentenció: ”¿O qué, no vamos a defender los intereses del pueblo, no nos pusieron para eso o nos pusieron para estar de empresas saqueadoras que se dedican a medrar? No".