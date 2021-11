El SAT perdonó 2.6 mdp en adeudos fiscales a empresas de Guadiana cuando ya era senador

Las compañías mineras del empresario, que el mes pasado apareció en los Pandora Papers, se han beneficiado de al menos tres perdones fiscales desde que el morenista ocupa una curul en la Cámara alta.

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Al menos tres empresas relacionadas con el senador Armando Guadiana Tijerina fueron beneficiadas por el gobierno de la llamada Cuarta Transformación con condonaciones de adeudos fiscales cuando el empresario minero ya era legislador por Morena en la Cámara alta.

Entre enero y febrero de 2020, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) condonó tres multas por un total de dos millones 675 mil pesos a la Compañía Minera Ameca, a la Compañía Minera Huajicari y a la firma Carbón Mexicano, en las que Guadiana figura como accionista o representante legal.

No es la primera vez que sus empresas obtienen perdones fiscales, pero sí es la primera ocasión en que estos beneficios ocurren cuando Guadiana ya era simultáneamente empresario y senador de la República, un cargo que el coahuilense ocupa desde 2018.

Estas condonaciones, que no son ilegales porque los contribuyentes pueden pedir al fisco que les perdone ciertas multas, se dan a conocer apenas un mes después de que los Pandora Papers revelaron que Guadiana ocultó en su declaración patrimonial la existencia de un fideicomiso offshore que abrió en las Islas Vírgenes Británicas en 2007 y donde dijo poseer una fortuna que superaba los 28 millones de dólares.

La empresa con el mayor monto condonado por el SAT fue la Compañía Minera Ameca, fundada en los años ochenta por Guadiana y sus hermanos. En diciembre de 2019 la firma basada en Saltillo solicitó la condonación de un adeudo de dos millones 153 mil pesos, el cual fue autorizado dos meses después, el 11 de febrero de 2020, según la lista de condonaciones de multas publicada por el SAT.

Ese mismo día las autoridades hacendarias perdonaron el pago de otra multa por 376 mil pesos a la Compañía Minera Huajicari, establecida en Tepic, en la que aparecen como apoderados el senador y su hermano José Luis Guadiana Tijerina, quien también aparece en la lista de Pandora Papers de mexicanos con fideicomisos en paraísos fiscales.

Armando y José Luis Guadiana figuran también como apoderados legales de Carbón Mexicano, que el 21 enero de 2020 solicitó y obtuvo la condonación de una multa por 145 mil pesos, según los datos de adeudos fiscales contenidos en las listas del SAT y en la Plataforma Nacional de Transparencia.

Ni el senador y ni su hermano atendieron las peticiones de entrevista para explicar por qué fueron multadas sus empresas. Portavoces del SAT dijeron que debido al secreto fiscal no pueden informar por qué condonaron adeudos a las empresas de Guadiana, pero explicaron que debido a la pandemia, desde el año pasado se dieron “beneficios fiscales y facilidades administrativas” para que los contribuyentes regularizaran su situación y aprovecharan las reducciones de multas. Los perdones fiscales a favor de las empresas del senador ocurrieron en enero y febrero de 2020, antes de que comenzara la pandemia por covid-19 en México.

Los contribuyentes en México pueden pedir que se les perdonen las multas impuestas por diversas razones, ya sea por no pagar impuestos, realizar deducciones indebidas, no declarar ingresos, por omisiones en la presentación de la declaración, declarar pérdidas fiscales de manera indebida o por el incumplimiento de otras obligaciones fiscales.

La ley permite que este tipo de multas sean condonadas a cambio de que el contribuyente se ponga al corriente de sus obligaciones, aunque las listas públicas del SAT no revelan con precisión el tipo de multa que impuso a un contribuyente, o la razón para aplicarla o perdonarla.

Las empresas de los Guadiana ya han gozado antes del perdón de adeudos: en 2016 la empresa fundada por el senador, Materiales Industrializados, obtuvo una condonación por más de 2 millones de pesos; en 2017 la firma Credix GS donde el legislador y su hijo Marco Antonio aparecen como apoderados, logró una condonación de 356 mil pesos, y 2018 el SAT perdonó 55 mil pesos a la Compañía Minera Zapaliname en la que el senador y su hermano José Luis figuran como apoderados.

Imperio minero, entre paraísos y condonaciones

Aficionado a los sombreros tejanos, a la ganadería y a los toros de lidia, Armando Guadiana ha construido un emporio industrial ligado a la minería y a la comercialización de carbón. Solo en la última década el senador informó que ha reportado ingresos personales por más de 200 millones de pesos, y en conjunto con sus hijos y su hermano José Luis, ha participado en al menos 50 empresas, según el registro público mercantil.

El SAT ha concedido beneficios fiscales a las compañías de Guadiana, que han tenido ingresos millonarios en los últimos años. Al menos tres firmas declararon ingresos por 13 mil 200 millones de pesos en la última década, según reveló el senador en una rueda de prensa que ofreció tras la publicación de los Pandora Papers.

Los documentos secretos revelados el mes pasado indican que el senador creó su offshore The Hawaii Trust para gestionar la herencia que dejaría a sus hijos, aunque después ofreció otras explicaciones argumentando una inversión fallida en Colombia. Guadiana dijo que había omitido el valor de su fortuna en su declaración patrimonial porque sus contadores se equivocaron. “Me atonté en el asunto de la Declaranet”, confesó.

Su hermano José Luis también siguió sus pasos en los paraísos fiscales. En mayo de 2007 creó Patagonia Trust, un fideicomiso basado en Islas Vírgenes en el que designó a sus tres hijas como beneficiarias, según los registros del despacho panameño Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal). Los Pandora Papers no revelan la cantidad de dinero involucrada ni ofrecen pormenores, y José Luis Guadiana no respondió un cuestionario enviado por los reporteros.

En el pasado, el senador de Morena había criticado que el gobierno federal otorgara privilegios fiscales como la condonación de impuestos millonarios durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. "Es una vergüenza el que hayan hecho esas condonaciones a muchas de las grandes empresas de México", dijo el legislador en mayo de 2019. Los documentos del SAT indican que las empresas de los Guadiana se han beneficiado solo con la condonación de multas, y no con la cancelación de impuestos.

“Sería importante analizar si cierto tipo de multas conviene que se condonen, quizá una multa por presentar de manera extemporánea la declaración tiene sentido, pero si te condonan por no haber presentado tu declaración, o haber ocultado recursos en el extranjero o deducciones no correspondientes, ese tipo de conductas más graves no deberían permitirse”, señaló en entrevista el coordinador del programa de justicia fiscal de Fundar, Iván Benumea Gómez.

El experto lamentó que los criterios que sigue el SAT para condonar las multas no sean claros. “Sigue siendo un poco discrecional, ya hay más reglas y procedimientos pero en realidad no está muy claro en qué casos deciden condonar la multa y en qué casos no lo hacen”.

El SAT no publica la información relacionada con el tipo de multas condonadas, por lo que Benumea Gómez considera que se deben transparentar los documentos donde la autoridad sustenta y justifica las razones por las que autoriza la condonación. “Esa información debería de ser pública para evitar este tipo de cuestionamientos y para tener certeza de que lo que pasa es totalmente legítimo”.