“Guerra” verbal entre Lorenzo Córdova y representante de Morena en el INE

CIUDAD DE MÉXICO.- A gritos, el representante suplente de Morena, Eurípides Flores, se enfrentó con el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) cuando intentó dar un posicionamiento contra las supuestas fake news de Lorenzo Córdova sobre el recorte presupuestal 2022.

La “guerra” verbal ocasionó que por primera vez en su historia el Consejo General del INE decretara un receso por falta de orden.

“Debido a que el presidente consejero Lorenzo Córdova utiliza cualquier espacio y coyuntura para compartir fake news sobre el Presupuesto, nosotros también vamos a ocupar cualquier espacio para desmentir”, comenzó diciendo el representante de Morena.

SUSPENDEN SESIÓN DE INE POR FALTA DE ORDEN



El Consejo General de @INEMexico suspendió sesión por falta de orden ante discusión entre representante de Morena y consejero presidente.@euripidesf acusa a @lorenzocordovav de fakenews de PEF2022; le señalan moción de procedimiento. pic.twitter.com/tZrBqmLNq2 — Emeequis (@emeequis) November 20, 2021

Y Córdova soltó: “Lo voy a interrumpir para recordarle el punto en el que estamos y que se debe cumplir en términos reglamentarios, porque aquí todos respetamos las normas, que se ciña a lo que dice el reglamento, muchas gracias”.

El representante de Morena reviró señalando que ese era un punto fundamental para la operación del INE en las elecciones de este año y en el siguiente.

“Voy a leer de manera textual, aunque no quiera el consejero presidente, la propuesta que hizo llegar el Consejo General del INE sobre su remuneración para que no quede duda”, insistió Eurípides Flores, generando un intercambio de palabras con Córdova.

“Lo voy a interrumpir con una moción de procedimiento, le voy a pedir al señor secretario…”, inició Córdova.

“Está usted interrumpiendo mi intervención”, replicó Flores.

--Tengo mis atribuciones.

--Está usted interrumpiendo la participación de un partido político.

--Estamos en una moción y le voy a pedir que se ciña a la legalidad en esta sesión.

--Por legalidad, tenemos derecho.

--Le voy a pedir al secretario que nos recuerde cuál es el tema que discutimos.

-Señor consejero presidente…

--Si sigue voy a tener que retirarle la palabra.

--Cuatro millones…

“Voy a pedirle al apoyo técnico que interrumpa al señor representante de Morena”, lanzó Lorenzo Córdova.

Este el video completo, el berrinche que hace este simulador, apréndase el reglamento pic.twitter.com/0qHCGx5U9H — uD835uDC00uD835uDC25uD835uDC1BuD835uDC1EuD835uDC2BuD835uDC2DuD835uDC28 uD835uDC11uD835uDC2EuD835uDC1BuD835uDC22uD835uDC28 (@Alberto_Rubio) November 20, 2021

Ante esta confrontación verbal, los representantes de Movimiento Ciudadano (MC) y del Partido Acción Nacional (PAN) activaron sus micrófonos, acusando al representante de Morena de hacer “siempre hace lo mismo” sin respetar la sesión.

El secretario ejecutivo del Consejo General del INE, Edmundo Jacobo Molina, leyó el reglamento y el punto único de debate: los informes de precampaña en la elección extraordinaria de La Yesca.

Sin embargo, el suplente de Morena insistió: “Gracias, consejero presidente, voy a terminar mi intervención, que tiene que ver con la operación del Instituto Nacional Electoral, incluida la elección en La yesca; aunque no quieran voy a terminar mi intervención”.

Y nuevamente Córdova lo interrumpió: “Le voy a leer el párrafo dos que a lo mejor no conozca, pidiéndole con mucho respeto que como ocurre en democracia, nos ciñamos a las reglas del juego”.

“Regla es respetar la libertad de expresión de las personas”, contestó Flores.

--No me puede usted interrumpir, por favor.

--Me está usted interrumpiendo de forma reiterada.

--Compañeros del apoyo técnico, les voy a pedir que me permitan continuar. Si el orador se aparta de la cuestión en debate o hace una referencia que ofenda a cualquiera de los integrantes del consejo, el presidente, es decir, un servidor, le advertirá sobre la posibilidad de retirarle el uso de la palabra. Si reincide, podrá interrumpirlo y retirarle el uso de la palabra”.

Continuó el consejero presidente del INE: “Le voy a pedir, señor representante, que en aras de la cordialidad no me haga ejercer el reglamento y que por primera vez en la historia de esta institución tenga que aplicar un reglamento que no quiero. Le voy a pedir que, con respeto a la investidura, recordándole que cuando usted rindió protesta como representante suplente juró cumplir la constitución de la que se deriva este reglamento.”

“Está siendo usted autoritario, consejero presidente, no va a coartar mi libertad de expresión, se los adelanto desde ahorita”, replicó el morenista.

#SesiónINE| @lorenzocordovav censura mi intervención en el Consejo General del INE. Me retiraron la voz mientras al PRIAN se le permite expresarse con amplia libertad en cualquier punto, cuando quieren.



Es una afrenta a la democracia y a la libertad de expresión.



Va más Info uD83DuDC47 pic.twitter.com/yV4pSpxAcr — euripides flores (@euripidesf) November 19, 2021

Finalmente, el consejero Uuc-kib Espadas solicitó “muy respetuosamente a esta presidencia que declare un receso para poder, durante él, lograr condiciones que permitan el mejor desarrollo de una sesión que se ha estresado innecesariamente y que debe reconducirse”.

Tras un receso de 25 minutos, el representante suplente de Morena, Eurípides Flores, negó que hubiera caído en faltas de respeto y alegó censura. “Tengo libertad de expresión y la voy a ejercer en plenitud. Lamentando la censura, el autoritarismo, la piel delgada de lo que no quiere que se escuche en este Consejo General”.

Acusó que el Consejo General del INE presentó en su presupuesto 10 plazas para asesores de Lorenzo Córdoba por millones 169 mil 486 pesos, un monto global de 21 millones 694 mil 860 pesos.

En el Consejo General del @INEMexico desde siempre se debate de manera libre y respetuosa. Bienvenido el intercambio de puntos de vista tan intenso como sea necesario, pero siempre civilizado y respetuoso, y apegándonos al reglamento de sesiones. — Lorenzo Córdova V. (@lorenzocordovav) November 19, 2021

“Esa es la propuesta de dispendio que hizo llegar el Consejo General y por supuesto que fue rechazada, como debía ser”, recordó.

Córdova intervino con una pregunta, cuestionándole “de manera muy respetuosa y dado que se ha desviado del tema, me gustaría preguntarle si podría decirle a la ciudadanía cuánto cobran los asesores de Morena a los que el INE les paga ¿o no se acuerda?”. El morenista aceptó que no tenía el dato, “pero seguramente menos de dos millones”, puntualizó.

El representante del Partido de la Revolución Democrática (PRD,) Ángel Ávila, buscó sumarse a la discusión, respaldando al consejero presidente, pero Córdova lo frenó por también desviarse del tema que se discutía.