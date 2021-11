AMLO y Beatriz Gutiérrez Müller presumen su domingo: "escuchando a Silvio"

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).–El presidente Andrés Manuel López Obrador difundió un video en sus redes sociales, donde muestra su arribo al Zócalo de la Ciudad de México, a bordo de un vehículo que es conducido por su esposa Beatriz Gutiérrez Müller.

De Tlalpan a Palacio Nacional pic.twitter.com/qEYSUc4W5C — Andrés Manuel (@lopezobrador_) November 21, 2021

En la imagen se observa que ambos se desplazan en una camioneta rumbo a Palacio Nacional donde actualmente viven con su hijo menor.

La escritora Beatriz Gutiérrez Müller porta una blusa azul de maga larga con un chaleco en tono oscuro, mientras el presidente López Obrador porta una una camisa blanca con distintivos a cuadros.

De fondo, se escucha el tema Alabanzas del cantautor cubano Silvio Rodríguez y en especifico la estrofa que textual dice:

“Quien ayer me daba un beso; ahora me trata de usted. Yo no quiero aprender eso; yo no quiero aprender eso, ni al derecho ni al revés”.

Este domingo, el titular del Ejecutivo no tuvo actividades oficiales, luego de la gira que realizó al sureste mexicano y la visita a la ciudad de Washington donde participó en la cumbre trilateral junto a sus homólogos de Estados Unidos, Jose Biden y de Canadá, Justin Trudeau.