México tiene indicios de una cuarta ola de covid-19: Alcocer

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El secretario de Salud, Jorge Alcocer, reconoció que en México ya hay indicios de la cuarta ola de contagios de covid-19, a pesar de que en la mayor parte del país ya hay semáforo epidemiológico verde, lo que implica bajo riesgo.

“Hoy se nos presentan pequeños indicios de una cuarta ola de covid-19”, dijo Alcocer desde la nueva sede de la Secretaría de Salud, en Acapulco.

Durante el Congreso Internacional de Salud Mental y Prevención de Adicciones en la Construcción de la Paz, que trasmitió vía internet, el funcionario dijo que no quería que su declaración trascendiera a medios de comunicación, pues señaló que muchas veces estos se convierten en “distorsionadores de la verdad”.

“Me quité el cubrebocas para poder hablar y como cierta sana distancia existe, porque hoy se nos presentan pequeños indicios de una curta ola. No quiero que esto pase a la prensa, esos distorsionadores de la verdad”, manifestó.

En días anteriores, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell no descartó que en esta temporada de frío se presente una nueva oleada de contagios del coronavirus.

“Hay que tener la mente clara de que puede haber no sólo cuartas, quintas, sextas, séptimas olas. Estados Unidos, por ejemplo, ya va por la séptima, y en el momento, afortunadamente, va en descenso, pero nada quita que podría activarse. Teóricamente, podría ser que la temporada de frío aumente la probabilidad de repunte de cualquiera de los virus respiratorios, no sólo covid-19, no sólo la influenza”, señaló.

Sobre este mismo tema, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó en días pasados que si se presentara una cuarta ola ésta sería menor, “porque ya tenemos a toda la población vacunada y ahora con la vacunación para jóvenes de 15 a 17 años, va a haber mayor cobertura”.

Consideró que “si inicia una cuarta ola, iniciaríamos una campaña para que la gente regresara a usar el cubrebocas, que ya no todos lo están usando, y medidas de sana distancia, pero no tenemos pensado de ninguna manera cerrar actividades como sí se hizo en olas anteriores”, informó.

Declaró que si se presentara una cuarta ola, “entonces sería menor (a las anteriores) y hay la capacidad instalada en los hospitales para poder atender los casos. No creemos que se tenga que cerrar ninguna actividad como en la primera y segunda ola donde no había vacunas”.

Mientras tanto, en un comunicado la Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtió que para el cierre de este 2021 se incrementaría el número de contagios de covid-19 entre niños, niñas y adolescentes, debido, entre otros factores, al regreso a clases presenciales, vacaciones y el hecho de que esta población aún no tiene prioridad para ser vacunada.

Caso europeo

La cuarta ola de covid-19 ya está presente en varios países de Europa. De acuerdo a información de diversas agencias, Austria declaró un confinamiento nacional de al menos 10 días, comenzando este lunes; también, a partir del 1 de febrero, estableció que la vacuna contra el covid-19 será obligatoria.

Mientras tanto, el Ministro de Salud de Alemania, Jens Spahn, dijo que el país podría necesitar tomar medidas drásticas. "Estamos en una situación en la que no debemos descartar nada", sostuvo a la prensa al ser cuestionado sobre otro confinamiento.

El gobierno anunció que las personas que no se hayan vacunado tendrán vetado el acceso a los lugares públicos en tanto no sea controlado el nivel de hospitalizaciones.

En tanto, en Holanda se estableció la restricción a los no vacunados en lugares públicos, lo que originó protestas con barricadas y vehículos en llamas.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), desde su último pico en enero, la región logró descender a casi 40 mil casos diarios entre junio y julio, pero en los últimos días han sido más de 340 mil nuevos contagios, lo que ha encendió las alarmas.