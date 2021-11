Monreal llama a la prudencia tras portada de Sheinbaum en El País Semanal

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Para Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, la promoción de la imagen de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum en medios internacionales es consecuencia de una campaña anticipada, por lo que llamó a la prudencia y sensatez, aunque también dijo que es una mujer que respeta.

“No me gustaría a mí calificar eso, pero son las consecuencias de una campaña anticipada. Yo respeto mucho a Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno, como compañera de partido; y, como dijo el presidente ahora, está muy abierto todo, pero hay que tener cuidado, prudencia, sensatez”, opinó.

“No hay problema, cada uno asume su responsabilidad y de mi parte no tendré una sola expresión de descalificación para mi compañera Claudia Sheinbaum, ni para Marcelo Ebrard. Son compañeros a los que voy a respetar siempre, independientemente de lo que suceda en los próximos años”, añadió.

Al ser cuestionado sobre la llamada “Tarjeta Claudia”, los viajes por el interior de la República de la jefa de gobierno de la capital y las entrevistas que ha dado en la prensa extranjera, Monreal dijo que él no está pensando por el momento en hacer proselitismo de carácter partidista y que esperará los tiempos para ello, pero que la portada de Sheinbaum en El País Semanal le pareció muy bien.

“La vi, me pareció bien, bien cuidada y me pareció buena su entrevista. Es una mujer que yo respeto mucho, a Claudia. Es una buena gobernante y es una mujer que cuida mucho todos los temas, y me gustó su entrevista. Entonces, creo que en ese sentido tengo respeto por ella”, aseguró.

Sin embargo, reiteró que el destape de la y los candidatos está resultando muy abrupta y anticipada, lo que podría generar vacíos y distracciones de quienes tienen en el presente una encomienda política.

“Mi responsabilidad es martes y jueves, pero soy senador de tiempo completo. Estoy metido en mi trabajo cien por ciento”, dijo el zacatecano.

Sobre las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador de que apoyará al hombre o a la mujer que gane la encuesta de su partido para las elecciones de 2024, el líder de la Junta de Coordinación Política del Senado dijo que no se confrontará con el presidente, pero que mantiene su postura de que todo partido tiene que evolucionar y los estatutos, que hoy establecen a la encuesta como único método de selección, tendrán que sufrir modificaciones para que se puedan celebrar elecciones primarias.

“Yo no me voy a confrontar con el presidente, es una idea que yo tengo, distinta a la de Mario Delgado. Creo que debemos innovar los procedimientos”, manifestó.

“En el mundo, la selección de candidatos a puestos de elección popular, sobre todo para primer ministro, presidente, incluso gobernadores de provincia, se lleva a cabo a través de elecciones primarias. Tarde que temprano vamos a llegar allá, tarde que temprano, o más temprano que tarde”, indicó.