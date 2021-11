Adversarios criticaron hasta cómo me senté en Washington: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a sus críticos que se mofaron de la postura corporal que asumió durante la pasada IX cumbre de líderes de América del Norte en la ciudad de Washington, Estados Unidos.

“Y ahora como no les está resultando su oposición conservadora, porque, como decía (Benito) Juárez, ‘el triunfo de la reacción es moralmente imposible’, están muy molestos y todo les inconforma: que porque llegué a Washington y me senté con las piernas abiertas, no crucé mis piernas, que me hacían falta unas clases de manejo corporal”, dijo y remató: